Ravensburger Rugbyspieler reisen nach Wales

Für die Rugbymannschaft der TSB Ravensburg geht es in dieser Woche nach Wales. Dort treffen die Ravensburger in einem Freundschaftsspiel auf den Hirwaun RFC.

Das Städtchen Hirwaun liegt im Süden von Wales und ist Teil des Rhondda Cynon Taf – ein Städteverband, der seit 1993 eine Partnerschaft mit Ravensburg hat. Für die Ravens, die mit 29 Personen nach Wales reisen, ist es nicht die erste gemeinsame Reise. Bereits vor zehn Jahren hat die damals noch junge Mannschaft die französische Partnerstadt Montelimar besucht. Im Frühjahr 2017 ging es nach Rom.

Auch in diesem Jahr ist für die TSB-Spieler laut Mitteilung einiges geboten. Nach der Ankunft in der Nacht auf Freitag beginnt der Tag mit einer kleinen Trainingseinheit, gefolgt von einer Sightseeing-Tour durch die walisische Hauptstadt Cardiff. Am Samstag folgt dann der eigentliche Grund der Reise. Mit einem Bus fahren die Ravensburger von Cardiff nach Hirwaun, wo es um 12.15 Uhr den Kick-off gegen die Gastgeber geben wird.

Die TSB Ravens aus Ravensburg sind gespannt, welches Niveau sie in Hirwaun erwartet. Rugby ist der walisische Nationalsport, die Nationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Teams der Welt. Bereits im späten 19. Jahrhundert wurden in Wales die ersten Rugbyspiele ausgetragen. So ist es nicht verwunderlich, dass die jungen Waliser bereits in den Kinderschuhen die ersten Erfahrungen mit dem Rugbyball gemacht haben. Auf neue Erfahrungen hoffen auch die motivierten Ravens, bevor es Ende März in Ravensburg mit der Rückrunde weitergeht.