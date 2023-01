Ravensburger Rockband „Fallout Lips“ rockt die Räuberhöhle

Die Ravensburger Rockband „Fallout Lips“ eröffnet die Rocksaison 2023 in der Ravensburger Räuberhöhle mit einem über dreistündigen Rockkonzert der Extraklasse, heißt es in der Pressemitteiliung der Räuberhöhle. Los geht’s am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr in der Räuberhöhle Ravensburg, Burgstraße 14.Geboten werden die Highlights der Rockgeschichte der 60er bis 90er Jahre, von AC/DC bis ZZTop. Die Besucher erwartet eine schweißtreibende Rockshow mit packenden Gitarrenduellen, einer tighten Rhytmusgruppe und alles garniert mit der Götterstimme unseres Sängers Witek, schreibt die Räuberhöhle..