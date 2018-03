Ravensburger Rochade: Kämmerei raus, Musikschule rein

Eine wichtige Grundvoraussetzung für die große geplante Rochade öffentlicher Gebäude in Ravensburg wird der Bildungs- und Kulturausschuss des Gemeinderates voraussichtlich am Mittwoch schaffen. Es geht um die weitere Nutzung der Bauhütte am Holzmarkt nach dem Auszug der Stadtkämmerei in die Rudolfstraße.

Wie berichtet, sollen die Räumlichkeiten am nördlichen Marienplatz für die Musikschule hergerichtet werden. Diese soll aus der Villa Sterkel ausziehen, das bisherige Musikschulgelände verkauft die Stadt ans Bürgerliche Brauhaus, das die Villa abreißt und den Storchen zu einem größeren Kongresshotel umbaut. Als Gegenleistung verzichtet das Bürgerliche Brauhaus darauf, die Ravensburger Kultkneipe Räuberhöhle zum Hotel umzumodeln und saniert das Denkmal nur sanft. So zumindest der Plan.

Im Bildungs- und Kulturausschuss geht es vorerst nur um die Standortentscheidung für die Musikschule und den Grundsatzbeschluss über die zukünftige Nutzung der alten Bauhütte (der Name kommt daher, dass dort lange Jahre der städtische Bauhof untergebracht war). Neben der Musikschule hätten dort ein öffentliches WC, ein Café (mit großer Außenterrasse) und ein Geschäft Platz, zum Beispiel der Blumenladen, der jetzt schon dort untergebracht ist. Für den gastronomischen Betrieb gibt es laut Stadtverwaltung schon drei Interessenten, die sich nach den Berichten in der „Schwäbischen Zeitung“ gemeldet hätten. Kein Wunder, denn der Platz ist attraktiv – es fahren dort keine Busse wie am südlichen Marienplatz, und zahlreiche Fußgänger kommen durchs Frauentor in die Innenstadt.

Im zweiten Quartal 2018 soll die Stadtkämmerei in die früheren Gebäude des Grundbuchamtes und Notariates an die Rudolfstraße umziehen. Bis dahin will die Stadt ein Raumprogramm aufstellen, das neben der Musikschule ein öffentliches WC, Gastronomie und ein Geschäft berücksichtigt. Außerdem muss der Planer europaweit gesucht werden. Die Gesamt- und Folgekosten sind ebenfalls noch nicht ermittelt, anhand von Vergleichsprojekten geht die Stadt aber von 5 bis 5,5 Millionen Euro aus. Ein Teil davon wird aber durch den Verkauf der Villa Sterkel ans Bürgerliche Brauhaus wieder hereinkommen, ferner hat die Stadt Sanierungszuschüsse beantragt.

Wenn der Bildungs- und Kulturausschuss zustimmt, müssen am 7. März noch der Ausschuss für Umwelt und Technik und am 9. April der Gemeinderat darüber befinden.