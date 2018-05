Ravensburger Rathauskonzerte beginnen am Donnerstag

Auch in diesem Jahr können auf dem südlichen Marienplatz in Ravensburg die Donnerstagabende gesellig und mit musikalischer Begleitung genossen werden. Start der diesjährigen Rathauskonzerte ist nach Angaben des Kulturamts am Donnerstag, 17. Mai, mit einem gemeinsamen Auftakt der Musikvereine aus Ravensburg und Umgebung.

Es geht los mit einem kurzen Marsch über den südlichen Marienplatz, danach sind rund 400 Musiker in einem Gesamtchor zu hören. Wöchentlich bis einschließlich 6. September freuen sich die Orchester darauf, den Marienplatz zu bespielen. Die Ravensburger Rathauskonzerte finden immer donnerstags von 19.30 bis 20.30 Uhr auf dem südlichen Marienplatz statt. Informationen zu allen Konzerten gibt es unter www.ravensburg.de