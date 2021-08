Ravensburger Rathaus wird zum „Big Picture“

Kevin Fischer vom Wirtschaftsforum Ravensburg (Wifo) hat die ersten Plakate am Gerüst des Rathauses am Marienplatz aufgehängt. Die Aktion ist Teil des Programms „Pop-Up! Kunst im Stadtraum“. Dabei soll das Ravensburger Rathaus zur Projektionsfläche für Kunst werden: Das derzeit mit einem Baugerüst umgebene historische Gebäude wird über den Sommer mit insgesamt 84 Bannern verkleidet. So wird ein „Big Picture“ (deutsch: großes Bild) geschaffen, wie die Aktion auch betitelt ist. Gestaltet wurden die Banner von Profi-Künstlern, Hobby-Künstlern, Schulklassen, Vereinen und Institutionen. Nachdem die ersten Plakate nun hängen, kommen im Laufe der nächsten Wochen weitere hinzu. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, soll das Gesamtkunstwerk am 3. Oktober fertig sein. Das „Big Picture“ ist ein Projekt von Kapuziner Kreativzentrum, Welfengymnasium und Zone für Gestaltung. Zur Feier der Vollendung des „Big Picture“ am 3. Oktober ist ein Event in Kombination mit „Deutschland singt“ geplant.