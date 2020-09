Ravensburger Rat tagt in Schussentalhalle

Der Ravensburger Gemeinderat tagt am Montag, 28. September, ausnahmsweise in der Schussentalhalle Oberzell, da der Schwörsaal belegt und der Sitzungssaal im Rathaus in Corona-Zeiten fast zu klein für große Sitzungen mit Besuchern ist, teilt die Stadt mit. Die Sitzung in der Schulstraße 17 beginnt um 16 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl des neuen Ortsvorstehers der Ortschaft Taldorf, der Umbau und die Erweiterung der Kindertagsstätte St. Andreas und die Konzeptfortschreibung des Ravensburger Wochenmarkts. Außerdem werden verschiedene Anträge der Gemeinderatsfraktionen behandelt.