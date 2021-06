Ravensburger Rat soll antisemitische Auswüchse verurteilen

Die Fraktion der Bürger für Ravensburg (BfR) beantragt laut Pressemitteilung, dass der Ravensburger Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung jegliche antisemitischen Aktionen verurteilt und unmissverständlich darauf hinweist, dass er möglichen antisemitischen Auswüchsen in Ravensburg mit allen rechtlichen Mitteln begegnen wird.

Hintergrund sind laut BfR die „unerträglichen Bilder“ der antisemitischen Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen am Wochenende. Natürlich dürfe man die Politik Israels scharf kritisieren und dagegen laut protestieren, aber für Antisemitismus, Hass und Gewalt gebe es keine Begründung, heißt es in der Begründung. Im Antisemitismus stecke immer eine Androhung zur Vernichtung. Dies sehe man an Parolen, aber auch an Verschwörungsmythen. Antisemitismus sei verbreitet in der Mitte der Gesellschaft.

Wer die Zahl der Antisemiten hierzulande wirklich verringern will, der muss laut BfR langfristig arbeiten und sich etwa im Präventionsbereich noch viel stärker diesen Fragen widmen, sowie das Bildungssystem so reformieren, dass im Schulalltag und -unterricht ein differenziertes Bild über den Nahen Osten vermittelt wird. Muslimischer Antisemitismus sei hierzulande ignoriert und verdrängt worden, um nicht eine unbequeme Islamdebatte führen zu müssen. Es sei an der Zeit, auch im Integrationsberat der Stadt Ravensburg über dieses Problem zu sprechen.