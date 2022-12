Ravensburger Rangers feiern Waldweihnacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich feierte die Pfadfinderschaft Royal Rangers aus der Ravensburger Weststadt Weihnachten. Rund hundert Kinder und Jugendliche und ihre Eltern durften ein Theaterstück erleben, das die Geschichte des Gottlieb Wilhelm Hoffmann erzählte. Vor knapp 200 Jahren erlebte Hoffmann, dass ihn ein Kind um Essen bat. Er war so betroffen von der Not dieses Kindes, dass er alle seine Kraft für Veränderung einsetzte. 1830 entstand aus seinem Wunsch zu helfen die „Rettungsanstalt für arme und verwahrloste Kinder“ in Wilhelmsdorf, heute eine diakonische Einrichtung der Jugendhilfe.

An drei Stationen erlebten die Ranger und ihre Eltern, wie aus Betroffenheit konkrete Hilfe wurde. Zum Abschluss traf man sich an der Grillstelle im Wald. Dort brannte ein Feuer. Es gab gebrannte Mandeln – pfadfindermäßig auf offenem Feuer hergestellt – Lebkuchen und Punsch. Pastor Joel Overbeck von der Freien Christengemeinde in der Weststadt brachte die Moral des Theaterstücks auf den Punkt: wem vergeben wird, der kann neu anfangen. Das erlebten auch die Kinder und Jugendlichen, die im Haus des Herrn Hoffmann aufgenommen wurden.