Ravensburger radelte 3500 Kilometer durch die USA

Die Route von New York nach Miami entlang der Ostküste der USA ist ein Klassiker für eine dreiwöchige Rundreise mit dem Auto. Nun ist die Leidenschaft von Jannis Martin aus Ravensburg aber nicht Autofahren, sondern der Radsport. Also hat der 20-Jährige die 3500 Kilometer lange Strecke inklusive knapp 30000 Höhenmetern mit dem Rennrad absolviert – eigentlich jedoch nur, um sich auf sein Studium vorzubereiten.

„Der ursprüngliche Gedanke war, mein Englisch zu verbessern“, sagt Jannis im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, „ich beginne nämlich im Herbst ein Studium in International Business in München. Dann habe ich mir aber gedacht: ‚Warum verbindest du die Reise nicht mit deiner Leidenschaft?’ Also habe ich mich an die Planung gemacht.“ Jannis‘ Freunde wissen längst, dass ihr Kumpel in Sachen Radsport positiv verrückt ist. Und auch die Eltern des 20-Jährigen haben kaum eine Chance, wenn er sich eine Idee in den Kopf gesetzt hat. Schließlich hat sich Jannis schon in der vierten Klasse ein Rennrad gewünscht und in seiner Jugend zahlreiche Triathlon-Wettkämpfe bestritten. „Meine Eltern wissen: Wollen sie es mir verbieten, mache ich es erst recht. Für Hinweise und Ratschläge bin ich aber offen und dankbar“, sagt er und schmunzelt.

Also stieg der Ravensburger Ende April mit seinem Rennrad und nur 15 Kilogramm Gepäck – darunter Zelt, Schlafsack und Campingkocher – in den Flieger nach New York. Die Abmachung mit den Eltern lautete: jeden dritten Tag im Motel schlafen und zumindest ein tägliches Lebenszeichen per SMS.

Start in Manhattan

Zwischen den Wolkenkratzern von Manhattan startete das 24-tägige Abenteuer in Richtung Süden. „In New York sieht man viele Menschen auf Rennrädern. Ich wurde gar nicht komisch angeschaut. Das hat sich im Landesinneren dann geändert“, erzählt Jannis. Raus aus der Metropole führte ihn die Route nach Philadelphia, wo er das Rocky-Denkmal besucht hat, das man aus den Filmen des Kult-Boxers kennt. Auch ein Abstecher zum Weißen Haus in Washington D.C. darf auf einer Reise entlang der Ostküste nicht fehlen. Das war dann aber schon genug Sightseeing: Danach zog es den 20-Jährigen etwa 150 Kilometer ins Landesinnere.

Dort verläuft entlang der Appalachen der „Blue Ridge Parkway“, eine 755 Kilometer lange Panoramastraße inmitten der Berge. „Das war die schönste Erfahrung auf der Tour, denn dort gibt es wirklich nichts: keine Tankstelle, kein Motel, nichts. Dafür aber Rehe, Hirsche, sogar Bären und eine wunderschöne Natur. Ich war einfach für mich“, berichtet Jannis. Um sich etwas zu essen zu besorgen, musste er die Straße immer wieder in Richtung kleiner Dörfer verlassen. „Dort hat man mich dann angesehen wie einen Außerirdischen. Die Leute waren aber immer herzlich und vor allem sehr interessiert an meiner Reise.“

Zwei Mal sei er nach einem kurzen Plausch über sich und die Gründe seiner Radtour durch die USA von Wildfremden zum Essen eingeladen worden. Jannis glaubt: „In Deutschland wäre mir so etwas nie passiert.“ Doch es gab auch negative Erlebnisse: Je mehr er ins Landesinnere vordrang, desto mehr bestätige sich in den Augen des 20-Jährigen ein Klischee über die US-Bürger: „Die Menschen dort scheinen alle sehr auf ihren Besitz bedacht. Überall stehen ‚Private Property‘-, Verbots- und Warnschilder. Manche hatten auch Hunde vor dem Haus, was als Radfahrer unangenehm ist – wirklich willkommen hat man sich in einigen kleinen Städten nicht gefühlt. Das war an der Küste anders.“ Außerdem regnete und gewitterte es im Bundesstaat Georgia über mehrere Tage, weswegen Jannis für einen Tag sogar das Rad stehen lassen musste. Von den Appalachen führte seine Tour Jannis über Knoxville und Atlanta zurück an die Atlantikküste nach Jacksonville. Von dort fuhr er schließlich entlang des Meeres begleitet von der Sonne Floridas bis nach Miami.

Englisch wurde besser

„Das waren harte und anstrengende dreieinhalb Wochen, in denen ich viel gelernt habe“, resümiert Jannis gut drei Wochen nach seiner Rückkehr nach Oberschwaben. Sein Englisch sei ein ganzes Stück besser geworden, vor allem verstehe er nun auch das Allermeiste, wenn sich Muttersprachler unterhalten. Außerdem möchte er die vielen schönen Eindrücke von Mensch und Natur nicht missen. Besonders beeindruckt habe ihn aber eine Erkenntnis: Dass man noch so große Ziele erreichen kann, wenn man an sich glaubt und ein wenig auf die Zähne beißt.