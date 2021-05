Ravensburger Polizisten ermitteln Fahrraddieb

Beamte des Polizeireviers Ravensburg konnten am Dienstag ein entwendetes Fahrrad der Marke Propain an den rechtmäßigen Besitzer aushändigen, nachdem ein zunächst Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag mit dem Mountainbike in einem Garten in der Kanalstraße aufgetaucht war.

Wie die Polizei mitteilt, informierte der Grundstücksbesitzer die Polizei am Dienstagmorgen erneut, weil er den Unbekannten im Stadtgebiet wiedererkannt hatte. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 39-jährige Tatverdächtige das hochwertige Fahrrad bereits am 30. April von einem Grundstück in Weingarten entwendet hatte. Er wird nun entsprechend angezeigt.