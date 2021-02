Ravensburger Polizei findet bei Kontrolle Betäubungsmittel

Weil er ohne Licht unterwegs war, hat eine Polizeistreife am Montag gegen 23 Uhr einen 26-jährigen Fahrradfahrer auf dem Marienplatz kontrolliert.

Die Beamten fanden in der Jackentasche des Mannes knapp 50 Gramm Cannabis, so der Polizeibericht. Neben einer Strafanzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erwarten den Mann auch Anzeigen wegen fehlender Beleuchtung am Fahrrad sowie wegen Verstoßes gegen die derzeit gültige Ausgangsbeschränkung.