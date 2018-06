Ravensburger Pokal-Helden live im TV

Der FV Ravensburg darf weiter vom FC Bayern träumen. Nach dem klasse herausgespielten 3:1-Sieg im WFV-Pokal-Halbfinale gegen den TSV Essingen steht die Mannschaft von Wolfram Eitel im Finale gegen den FSV 08 Bissingen und kämpft dabei am 28. Mai um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Das Spiel wird zumindest teilweise live in der ARD übertragen.

Denn erstmals werden in dieser Saison die Endspiele aller Landespokale am selben Tag ausgetragen und in einer deutschlandweiten Konferenz live im Ersten gezeigt. Sämtliche Partien sind außerdem in voller Länge per Livestream im Internet auf sportschau.de zu sehen. „Ich finde es toll, dass dem Amateurbereich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird“, sagt Peter Mörth, der Sportliche Leiter des FV Ravensburg. „Es ist für den Verein und für Ravensburg eine riesige Chance, sich zu präsentieren.“

Beim TSV Essingen präsentierte sich der FV am Mittwochabend vor allem in den ersten 60 Minuten erstklassig. „Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch einer Favoritenrolle gerecht werden kann“, sagt Mörth über das Pokal-Halbfinale. Oberligist Ravensburg hatte den Verbandsligisten Essingen zumindest eine Stunde lang klar dominiert und eine 3:0-Führung herausgespielt. In Topform waren Torjäger Steffen Wohlfarth mit zwei Treffern und Kreativspieler Ndriqim Halili mit einem Tor und einer Vorlage. „Die beiden haben aus einer guten Mannschaft herausgeragt“, sagt Mörth.

„Das Spiel war gut, perfekt war es nicht“, sagte FV-Kapitän Steffen Wohlfarth nach dem Spiel. „Wir haben uns am Ende nochmal selbst in die Bredouille gebracht.“ Denn nach dem Essinger Anschluss zum 1:3 kam der FV nochmal ins Schwimmen, brachte den Sieg am Ende aber in trockene Tücher. Wohlfarth widmete ein Tor seinem Bruder Dominik und eines seinem Vater Michael, beide hatten am Mittwoch Geburtstag. „Wir wollen den Pokal jetzt natürlich gewinnen“, sagte Wohlfarth.

Die Chancen dazu stehen nicht schlecht, denn auch im zweiten Halbfinale setzte sich mit dem FSV 08 Bissingen ein Oberligist mit 2:1 n.V. gegen Drittligist Stuttgarter Kickers durch. Bissingen steht in der Oberliga-Tabelle auf Platz drei (54 Punkte), Ravensburg ist Neunter (44). In der laufenden Saison gewann der FV zu Hause mit 1:0 und verlor in Bissingen mit 0:2. „Das ist ein 50:50-Spiel“, sagt daher Peter Mörth, „die Tagesform wird entscheiden.“ Dem Sieger winken in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in der nächsten Saison eventuell ein hochkarätiger Gegner aus der Bundesliga und definitiv 140 000 Euro Antrittsprämie aus dem Fernsehtopf. Dazu kommen Eintrittsgelder und Einnahmen aus Sponsoring und Catering. „Das wäre für uns ein Wahnsinnsschritt“, sagt Mörth.

Der FV Ravensburg steht bereits zum vierten Mal im Endspiel um den Verbandspokal, die bisherigen drei Finals gingen alle verloren (siehe Kasten). In der vergangenen Saison verlor man gegen den SSV Reutlingen unglücklich mit 1:2. „Wir haben jetzt ein Endspiel mehr an Erfahrung“, sagt Mörth, der weiß, dass der Traum vom DFB-Pokal jetzt in Ravensburg omnipräsent ist: „Wir sind jetzt Stadtgespräch“, sagt Mörth, „damit müssen wir lernen umzugehen und wir müssen die Bodenhaftung behalten.“ Man werde mit Demut weiterarbeiten.

Nöttingen heißt der Ligaalltag

Das gilt auch für den Endspurt in der Oberliga, in der der FV in dieser Saison oft enttäuschte. Man wolle auf jeden Fall noch ein paar Plätze gutmachen, sagt Mörth. Am Samstag geht es zum Tabellenzweiten FC Nöttingen (15.30 Uhr). Für Johannes Joser steht dann wieder Manuel Litz in der Innenverteidigung, Nicolas Jann und Ralf Heimgartner kommen eventuell nach überstandener Grippe zurück. „Wir müssen weiter Ergebnisse liefern“, sagt der Sportliche Leiter, „schließlich wollen wir auch mit einer guten Form ins Pokalfinale gehen.“ Die 50-Punkte-Marke sei für Ravensburg noch ein Ziel. Nach der Kür im Pokal kommt also wieder die Pflicht in der Liga ...

Der FV Ravensburg im WFV-Pokal-Endspiel: 1970/71: VfL Sindelfingen - FV Ravensburg 4:2 (1:1) n.E., 1971/72: VfR Aalen - FV Ravensburg 5:3 (2:3), 2014/15: SSV Reutlingen – FV Ravensburg 2:1 (1:0), 28. Mai 2016: FSV 08 Bissingen – FV Ravensburg.

Mehr entdecken: Ravensburg zieht wieder ins Pokalfinale ein