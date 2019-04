Ravensburger OB nennt Zeitplan für Gründung eines „Eigenbetriebs städtische Wohnungen“

Die Stadt Ravensburg hat das Projekt „Wohnraumversorgung“ angepackt und ein konkretes Ziel im Blick: Möglichst schon zum Anfang des Jahres 2020 soll ein „Eigenbetrieb städtische Wohnungen“ gegründet werden. Das teilte Oberbürgermeister Daniel Rapp mit. Die Vorbereitung obliegt demnach einem Projektteam, das bereits zum 1. Januar 2019 seine Arbeit aufgenommen hat. „Der allerwichtigste Ansatz ist die Schaffung von Wohnraum“, so Rapp.

Ziel sind mehr günstige Wohnungen

Im Eigenbetrieb gehe es vor allem um die Schaffung von Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. Die Zahl der städtischen Wohnungen von derzeit rund 400 Stück müsse auf bis zu 600 Stück gesteigert werden, so Rapp. Dazu gibt es aus seiner Sicht drei Möglichkeiten. Die Stadt könnte bestehende Wohnungen ankaufen. Selbst Wohnungen zu bauen wäre eine weitere Option – das wolle man prüfen und gegebenenfalls in gewissem Umfang angehen. Eine dritte Überlegung, über die Rapp schon im Dezember gesprochen hatte (die SZ berichtete), besteht darin, städtische Grundstücke zu verkaufen und sich in Wohnungen bezahlen zu lassen, die dort entstehen.

Projekt läuft bis Ende 2020

Der Auftrag im Projekt „Wohnraumversorgung“ sei, zu prüfen, was in einem Eigenbetrieb alles anzusiedeln ist, so Rapp. Die Projektleitung liege bei Oliver Ebert, bisher Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Ravensburg, der in dieser Funktion nach Beschluss der Digitalstrategie nur noch „Restaufgaben“ zu erledigen habe. Auch das Amt für Architektur und Gebäudemanagement der Stadtverwaltung wird beteiligt sein. Angesiedelt sei das Projekt im Technischen Rathaus bei Baubürgermeister Dirk Bastin. Es soll nach derzeitiger Planung bis zum 31. Dezember 2020 befristet sein.

Ravensburg gehört zu den 25 Städten mit den teuersten Mieten, wie aus einer bundesweiten Auswertung von amtlichen Mietpreisübersichten durch die Hamburger Firma „F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH“ im Februar 2019 hervorging. Viele Menschen mit geringem Einkommen haben Schwierigkeiten, eine Wohnung in der Stadt zu finden. Auf einer Warteliste für mietpreisgebundene Sozialwohnungen, die im Technischen Rathaus in Ravensburg geführt wird, standen Anfang April 2019 über 130 Namen.