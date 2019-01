Ravensburger Nachwuchs dominiert in Saulgauer Becken

36 Schwimmer des 1. Schwimmclub Ravensburg sind der Einladung nach Bad Saulgau zum fünften Internationalen StadtwerkeCup gefolgt. Die große Mannschaft konnte sich gegen die Konkurrenz aus Friedrichshafen, Riedlingen, Reutlingen/Tübingen und Biberach durchsetzten und erkämpfte sich mit vielen neuen Bestzeiten und mehr als 150 Medaillen das Preisgeld von 400 Euro.

Fabian Schneider lieferte mit seinem Sieg über 50 Meter Schmetterling im Finale in einer Zeit von 24,61 Sekunden die stärkste männliche Einzelleistung ab und erhielt ebenfalls eine Geldprämie. Anika Brinkmann (2002) war die erfolgreichste weibliche Nachwuchsschwimmerin an diesem Wochenende, sie gewann zehnmal Gold, siegte im offenen Endlauf über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil. Über die Freistilsprintstrecke blieb sie mit 27,96 Sekunden erstmals unter der 28 Sekunden Marke. Mit ihrer Siegeszeit von 1:01,23 Minuten über 100 Meter Freistil lieferte sie die beste jugendliche Einzelleistung weiblich ab.

Auch der Sportliche Leiter wagt sich ins Wasser

Rick Zepik (2002) war der schnellste Schwimmer über 100 Meter Brust an diesem Wochenende, mit seiner Zeit von 1:10,88 Minuten verpasste er nur ganz knapp den Preis für die stärkste männliche Einzelleistung im Jugendbereich. Luca Vogt (2001) startete dieses Jahr erstmalig in der offenen Klasse in Bad Saulgau, er gewann siebenmal Gold.

Über 50 Meter Schmetterling musste er nur Fabian Schneider den Vortritt lassen, sowohl im Vorlauf als auch im Finale. Mit 26,00 Sekunden stellte er eine neue persönliche Bestzeit über diese Strecke auf. Vogt siegte im Finale über 50 Meter Rücken und auch im Finale über 50 Meter Freistil kraulte er in 24,52 Sekunden zum Sieg, Zweiter wurde im Freistilendlauf David Wieland in 24,69 Sekunden.

André Franke, hatte sich als sportlicher Leiter und Trainer vom 1. SCR auch ins Wasser gewagt, im Finale über 50 Meter Brust zeigte er dem eigenen Nachwuchs dann doch noch mal wo es lang geht. In einer Zeit von 30,71 Sekunden schwamm er ungefährdet zum Sieg, auf Platz drei kam Florian Becker (1997) in einer Zeit von 31,25 Sekunden. Becker belegte noch Platz zwei im Endlauf über 50 Meter Rücken. Nina Sachs (2005) gewann sechsmal Gold, Zweite wurde sie hinter ihrer Trainingspartnerin Anika Brinkmann im Finale über 50 Meter Freistil in 28,23 Sekunden. Auch David Michel (2006) siegte mit starken Zeiten siebenmal. David Utte (2008) startete viermal und gewann viermal Gold.

Weitere Medaillen gewannen Nikita Danilau (2009,4/2/0), Florian Sessler(2007,3/2/2), Aileen Jehle (2006,3/2/1), Emily Dinh (2007,2/2/3), Melanie Kuchenbecker (2003,2/0/2), Rosa Fuchs (2009,1/5/2), Niklas Felder (2006,1/3/2), Jegor Karassov (2008, 1/3/2), Simon Blomberg (2005,1/2/2), Leonie Ruppert (2009,1/1/1), Nuno Pfuderer (2007,1/1/1), Layla Schraff (2009,1/0/2), Janine Neuroth (2008,1/0/0), Maximilian Kubalek (2005/0/6/2), Annika Erbelding (2008,0/3/3), Emma Schlotter (2008,0/1/5), Felix Fuchs (2006,0/1/3), Jonas Buck (2008,0/1/1), Noah Wieland (2005,0/0/2) und Johanna Barber (2008,0/0/1).

In Lindau beim neunten Stadtwerke Bodenseecup siegte Franziska Wald (2008) über 100 Meter Freistil, zweimal holte sie noch Silber, Helena Wölke (2008) gewann eine Bronzemedaille.