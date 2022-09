Ravensburger Muntprattrommler erneut beim Oktoberfest dabei

Die Ravensburger Muntprattrommler, fester Bestandteil des Handelszugs beim historischen Festzug Rutenfest, sind nach 2019 auch dieses Jahr wieder zum Festumzug beim Oktoberfest in München zugelassen worden. Beworben hatte sich Organisator Thomas Zeller in einem umfangreichen Prozedere, das dabei einzuhalten ist. So wird zum Beispiel genau angegeben, welche Gruppen spielen dürfen, wenn sie die Kameras des Bayrischen Rundfunks passieren, und welche nicht.

Am frühen Sonntagmorgen trafen sich die 39 Teilnehmer aus Ravensburg vor dem Rutenfesthaus, um mit einem Oldtimerbus nach München zu fahren. Verstärkt wurden die Muntprattrommler von fünf Trommlern der neuen Spohngruppe. Um 5 Uhr startete der Bus Richtung München, und schon bei der ersten Pause blies allen Teilnehmern ein eisiger Wind und Regen ins Gesicht, aber es herrschte eine Superstimmung. Bei der Ankunft in München war das Wetter nicht viel besser. Das Thermometer zeigte bei Regen und Wind lediglich acht Grad.

Weniger Zuschauer

Beim Rutenfest in Ravensburg waren die Straßenzüge aufgrund der Hitzeeinstrahlung leer, in München gab es aufgrund der Witterung gleich mehrere Tribünen und Straßenzüge. Die Ravensburger Trommler waren begeistert, wenngleich die Zuschauerzahl geringer war als beim Oktoberfest 2019. Dass die Muntprattrommler ihre Fahnen in die Höhe warfen kam beim Publikum sehr gut an, da gab es reichlich Beifall für die Ravensburger. Einige Frauen der Gruppe sahen am Straßenrand auch die Münchener Schauspielerin Uschi Glas, die ihnen Beifall gab.

Bier und Hähnchen für alle

Der Festzug endete am Esperantoplatz mit dem Einzug in die Theresienwiese. Trommelnd und Fahnen werfend ging es bis vors Armbrustschützenzelt, wo bereits Tische für die Muntprattrommler reserviert waren. Zur Stärkung gab’s Bier und Hähnchen für alle.

Beim Festzug durch München mit Festkutschen, geschmückten Brauereigespannen, waren etwa 9000 Trachtler, Schützen, Fahnenschwinger und viele mehr mit dabei. Am kommenden Wochenende sind die Muntprattrommler dann beim Cannstatter Wasen zu Gast.