Ravensburger Müll-Problem bleibt bestehen: Wieder Unrat am Goetheplatz abgeladen

An den Altkleider- und Glascontainern am Ravensburger Goetheplatz ist wieder Unrat abgeladen worden, der dort nicht hingehört. Das Problem taucht in Ravensburg schon seit Jahren immer wieder auf. Eine Videoüberwachung von Containerplätzen im öffentlichen Raum ist nicht möglich. Jetzt sucht die Stadt in dem Müll nach Hinweisen auf die Verursacher.

Babywippe steht neben den Containern

Unbekannte haben nicht nur alte Kleider und Flaschen und sonstigen Müll vor den Containern am Goetheplatz abgestellt, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, sondern auch eine alte Babywippe. Die Stadt müsse sich nun um die Entsorgung des Mülls kümmern. Sie wolle aber auch Hinweisen nachgehen, die auf den Verursacher oder die Verursacherin schließen lassen, heißt es. Zudem werden die Kontrollen an solchen Stellen erhöht, wie die Stadt ankündigt. Das Problem besteht vor allem am Goetheplatz, aber auch in der Weststadt im Bereich Domäne Hochberg und am P&R-Parkplatz in Weißenau.

Videoüberwachung rechtlich nicht möglich

Dem Vorschlag der CDU in Ravensburg, Containerstandorte mit Videokameras zu überwachen, konnte die Stadt nicht nachkommen. Stadtsprecher Timo Hartmann hatte schon im vergangenen Jahr dazu mitgeteilt: „Wilde Müllablagerungen an Containerstandorten sind ein großes Ärgernis. Eine Videoüberwachung könnte helfen, wenn sie rechtlich zulässig wäre. Im öffentlichen Raum geht das aber nur unter sehr strengen Voraussetzungen.“ An den Container-Standorten sind diese offenbar nicht erfüllt.