Ravensburger Mountainbiker haben ihr Ziel erreicht

Die Enduro-Mountainbiker Janik und Laurin Voth vom Team „Propain Factory Enduro“ starten für den Ravensburger Schneelaufverein und wollten in den Weltcup 2020 und die Qualifikation für 2021. Das haben die Ravensburger geschafft.

Laurin Voth, der sich vergangenes Jahr für die diesjährige Enduro World Series (EWS) in der Klasse U21 qualifiziert hatte, sammelte in den Rennen fleißig Punkte. Für seinen älteren Bruder Janik war die Lage etwas schwieriger, da er sich in der Hauptklasse Elite Männer über Qualifikationsrennen behaupten musste. Laurin Voth holte sich im Juli durch einen Sieg im slowakischen Myto direkt das Ticket für die Weltcupsaison 2021. Weitere Punkte gab es für Platz vier Mitte September im tschechischen Spicak.

In der Schweiz und zweimal in Italien traf nun die Weltspitze aufeinander. Im schweizerischen Zermatt schneite es am Renntag laut Mitteilung. Da in den oberen Startbereichen zu viel Schnee lag, musste das Rennen auf zwei statt der geplanten vier Stages verkürzt werden. Der Start wurde aber mehrfach verschoben, da kein Rettungshubschrauber starten konnte. Die Anspannung bei Laurin Voth vor seinem ersten Weltcup war entsprechend groß. Ein Fahrfehler in der zweiten Stage führte zu einem Sturz im steilen Gelände, der Ravensburger verlor viel Zeit und landete in der U21 auf Platz 18.

In Pietra Ligure in Italien mussten etwa 60 Kilometer mit 2000 Höhenmetern bewältigt werden, mehr als fünf Stunden saßen die Fahrer im Sattel. Laurin Voth fuhr starke Zeiten, in Stage fünf schlitzte aber ein Felsen den Hinterreifen auf – am Ende wurde es Rang 22. In Finale Ligure erlebte der Ravensburger eine Enttäuschung. Er hatte zwar keinen Defekt, landete aber nach Fahrfehlern nur auf Rang 22 – mit diesem Saisonabschluss war er nicht zufrieden.

Janik Voth erkämpfte sich Platz neun der Elite in Spicak und Platz zehn im EWS-100-Qualifikationsrennen in Zermatt. Dadurch durfte er in Finale Ligure sein erstes Weltcuprennen bestreiten. Im Umfeld großer Namen und bekannt harter Strecken wollte Janik Voth Erfahrungen sammeln. Am Ende wurde es Platz 85 bei den Elite-Pro-Fahrern. „EWS-Rennen fahren lernt man nur durch EWS-Rennen“, sagte der deutsche Meister Christian Textor. Wie oft die Ravensburger Brüder in der kommenden Saison im Weltcup starten, steht noch nicht fest – die meisten Rennen sind auf dem amerikanischen Kontinent.