Ravensburger Minigolfer in akuter Abstiegsgefahr

Das hätte vor Saisonbeginn niemand für möglich gehalten: Die Minigolfgemeinschaft Ravensburg/Oberkochen steht vor dem letzten Spieltag der Saison mit dem Rücken zur Wand. Nach dem sechsten und letzten Platz auf der Eternitanlage in Metzingen ist die MGG auf den vorletzten Platz der Verbandsliga abgerutscht und muss nun auf der Anlage des Tabellenletzten in Bad Urach den Abstieg in die letzte Spielklasse des Württembergischen Bahnengolfverbands verhindern. Derweil bereitet sich der Ravensburger Thomas Ruff auf die Senioren-DM in Oberkochen vor.

„Anscheinend haben noch nicht alle von uns realisiert, dass wir noch absteigen können“, sagte der sichtlich angefressene Mannschaftskapitän Ruff. Ruff erspielte sich nach vier Runden ein Gesamtergebnis von 93 Schlägen, wobei sich der Ravensburger von Runde zu Runde steigerte (27/24/21/21). Mit 104 (24/31/25/24), 105 (26/27/27/25) und 107 (28/28/24/27) Schlägen lagen die Oberkochener Rudi Kellner, Richie Raith und Stefan Funk schon mehr als zehn Schlägen hinter Ruff, die Ravensburger Benny Brechtel (107 – 26/29/28/24) und Ulli Hengstberger (110 – 29/25/27/29) folgten dahinter.

Am Heimspieltag hatten sich die Minigolfer aus Ravensburg und Oberkochen etwas aus dem Tabellenkeller der Verbandsliga herausspielen können. Wie eng es in der vierthöchsten Spielklasse jedoch zugeht, mussten die Bahnengolfer des in der vergangenen Spielzeit aus der 3. Bundesliga zurückgezogenen MGC Ravensburg in Metzingen erkennen. Mit 509 Schlägen war die MGG klar das Schlusslicht. „Es hat sich relativ schnell angedeutet, dass wir nichts Zählbares holen werden“, sagte Mannschaftsbetreuer Thomas Ill. „Es waren zwar keine Ausreißer nach unten dabei, aber man muss einfach anerkennen, dass die Mannschaften, die ansonsten auf Beton daheim sind, einen super Tag erwischt haben.“

So landete der MGSC Wernau mit 491 Schlägen auf dem vierten Platz, was auch ein Verdienst des ehemaligen Weltmeisters Andreas Winkel war, der mit 89 (21/25/23/20) Schlägen das beste Resultat des Spieltags auf die Bahnen zauberte. Tagessieger waren die Gastgeber, die mit einer unheimlichen Geschlossenheit die zehn zu vergebenden Punkte in Metzingen behielten. Die sechs Akteure des heimischen 1. MGC erspielten Ergebnisse von 90 bis 94 Schlägen. Da der KGC Bad Urach mit Rang drei (490) überraschte, schob sich der Tabellenletzte bis auf vier Zähler an die Ravensburger, die vor zwei Jahren noch Drittliga-Vizemeister waren, heran.

Am letzten Spieltag in Bad Urach kann der Gastgeber diesen Rückstand durchaus wettmachen. Ob Rang fünf allerdings überhaupt zur Rettung reichen wird, ist auch noch nicht sicher, da womöglich zwei Teams den Weg in die Landesliga antreten müssen. Und der mit Ravensburg/Oberkochen punktgleiche BIG Asperg mischt in der unteren Tabellenregion ebenfalls noch mit.

Ruff nimmt an Senioren-DM teil

Für Thomas Ruff alles andere als gute Voraussetzungen, sich auf die Deutschen Meisterschaften der Senioren vom 30. August bis 2. September vorzubereiten. Der Ravensburger sicherte sich am letzten Ranglistenspieltag den württembergischen Meistertitel der Senioren I in der Kombination und ist auch in Oberkochen zum erweiterten Favoritenkreis zu rechnen. Allerdings reisen etliche Spieler bereits eine Woche vorher an, um sich auf die Gegebenheiten der Anlage einzustellen. Thomas Ruff wird berufsbedingt erst wieder kurz zuvor anreisen können, dafür aber wohl umso motivierter.