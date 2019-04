Ravensburger Minigolfer am Tabellenende

Es hätte alles anders werden sollen in dieser Saison. Nachdem es die Minigolfgemeinschaft Ravensburg/Oberkochen 2018 erst am letzten Verbandsliga-Spieltag geschafft hatte, sich vor dem Absturz in die Landesliga zu retten, ging der Schuss zu Beginn der neuen Spielzeit jedoch schon wieder nach hinten los.

Am ersten Spieltag auf der Anlage von Monrepos in Ludwigsburg fanden sich die Akteure um Mannschaftskapitän Thomas Ruff nach vier gespielten Runden mit 655 Schlägen auf dem sechsten und letzten Platz wieder. Die vor der vergangenen Spielzeit gegründete SG trat zum Saisonauftakt mit vier Spielern aus Oberkochen sowie mit dem Aulendorfer Thomas Ill sowie dem Ravensburger Ruff an. Den Spieltag für sich entscheiden konnte der favorisierte 1. MGC Metzingen (613).

Wie auch in der letzten Saison trat Ravensburg/Oberkochen gleich zu Beginn der Spielzeit ersatzgeschwächt an. Stefan Funk und Benjamin Brechtel fehlten berufsbedingt, Ulli Hengstberger wechselte zum Leidwesen der SG zum Konkurrenten nach Ulm und wäre mit seinen gespielten 127 Schlägen zweitbester Ravensburger gewesen. „Eigentlich kann das Ziel heuer nur heißen, nicht abzusteigen. Nach dem letzten Saisonverlauf hätte man auch auf Platz drei schielen können“, sgat Ruff, der amtierende deutsche Senioren-I-Meister, der sich zu einem Verbleib bei der Spielgemeinschaft entschieden hat.

Und auch dies war wie in der vergangenen Saison: Ruff spielte wieder in „seiner“ Liga und setzte sich mit seinen 120 Schlägen 14 Schläge und mehr vor seine Teamkollegen. Mit 32, 29, 31 und 28 Schlägen war der ehemalige Bundesligaakteur dieses Mal allerdings nicht ligaspitze, sondern „nur“ auf Platz fünf zu finden. Bester Mann auf den Betonbahnen in Ludwigsburg war Frederic Herzic vom ersten Tabellenführer Metzingen mit 116 Schlägen. „Die Anlage war für uns Neuland, wir haben vor 15 Jahren zuletzt darauf gespielt“, ließ Ruff wissen, der wie seine Mitspieler die erste Runde „verpennte“. Mit 167 Schlägen lag die heimische MGG schon neun Schläge hinter dem Vorletzten SG Monrepos-Remseck, die sich ihren Heimspieltag sicher auch anders vorgestellt hatte.

Die Konstanz über vier Runden fehlt

Die weiteren fünf Spieler aus Ravensburg und Oberkochen steuerten Ergebnisse zwischen 134 und 141 Schlägen bei. Karin Kellner, eine von fünf Frauen in der Verbandsliga, und Richie Raith kamen auf 134 (33/35/32/34 bzw. 35/32/36/31), Rudolf Kellner auf 136 (36/35/30/35), Peter Bach auf 138 (34/36/31/37) und Thomas Ill bildete mit 141 (33/35/39/34) das Schlusslicht. Der Aulendorfer hat sich nach einer total verkorksten Saison verbessert, zeigt laut Ruff aber noch keine Konstanz über vier Runden. „Dass wir am Ende nur mit vier Schlägen an zwei Zählern vorbeigeschrammt sind, zeigt doch, dass wir nicht chancenlos sind“, hofft Thomas Ruff, vielleicht schon am nächsten Spieltag in Sindelfingen, allerdings wieder auf Beton, anschreiben zu können.

In der Seniorenrangliste wurde die Saison nach zwei Spieltagen im Herbst fortgesetzt, in Süßen kam Ruff (der nebenher auch als Oberschiedsrichter fungierte) auf einen geteilten zweiten Rang. Gerd Fischer vom gastgebenden MGC war mit 87 Schlägen eine Klasse für sich, mit 95 sicherten sich neben Ruff auch Andreas Richard sen. (Süßen) und Ralf Geissler (MGC Metzingen) 32 Punkte für den zweiten Platz der Senioren-I-Klasse. Dort nimmt Ruff (105) nach drei von vier Spieltagen hinter Fischer (120) und Geissler (110) den dritten Gesamtrang ein.

Doch auch abseits der Bahnen arbeitet Thomas Ruff an der Zukunft des Minigolfsports in der Region. Auf der eventuell neuen Heimanlage in Wangen soll wieder ein „schlagkräftiger“ Spielerkreis aufgebaut werden. „Die Anlage im Allgäu wird in Richtung Turnieranlage saniert, wobei der Publikumsverkehr natürlich Vorrang hat. Das Ziel ist es, den Platz für Turnierspieler zu öffnen und dort vielleicht einen Spieltag oder Meisterschaften zu veranstalten. Die Stadt würde von mehr Hobbygolfern und Übernachtungen am Turnier profitieren“, hofft der Ravensburger, der bekanntlich den Miniaturgolfplatz an der Oberschwabenhalle verloren hat.