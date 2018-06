Ravensburger Messerstecher mit Erinnerungslücken

„Der sieht so harmlos aus. Heilandsack. Das sollst du nicht glauben.“ Ein älterer Zuschauer im Ravensburger Landgericht ist am zweiten Verhandlungstag verwundert darüber, dass der 24-Jährige, der im November in der Ravensburger Innenstadt beinahe drei junge Männer mit einem Messer getötet hätte, aussieht wie ein Riesenbaby. Allerdings ein kräftiges. Mit seinen 1,94 Meter Größe und 105 Kilo Gewicht ist der Täter den Opfern körperlich deutlich überlegen. Dennoch behauptet er, er habe in jener Nacht Angst gehabt, er könne bei einer Schlägerei verletzt werden und habe sich nur wehren wollen.

„Ich sah nur Hände. Ich stand an der Wand und hatte Panik.“ – Diese Sätze soll der Angeklagte schon bei der Haftrichterin gesagt haben, nachdem er sich fünf Tage nach der Tat der Polizei gestellt hatte. An die Stiche, mit denen er im Zuge der Auseinandersetzung drei junge Männer lebensgefährlich verletzt hatte, erinnert er sich angeblich nicht.

War der ungelernte Arbeiter beim Prozessauftakt vor zwei Wochen noch schlagfertig und kam sympathisch rüber, ist er am zweiten Tag verstockt und leicht patzig. Richter Jürgen Hutterer verstrickt ihn geschickt in Widersprüche. Die entscheidenden Fragen sind: Wie kann er nach dem angeblichen Konsum von so viel Alkohol und Drogen (alles in allem circa 20 große Bier und Colaweizen, dazu Whiskey-Mischgetränke, Joints und Kokain) drei Menschen lebensgefährlich verletzen, fehlerlos SMS schreiben, nach der Tat wegrennen, die Tatwaffe noch einem Freund zustecken und mehrfach telefonieren? Warum hat er überhaupt Angst vor potenziellen Gegnern, die kleiner und schwächer sind als er, der er schon seit seiner Kindheit bei Prügeleien immer gewonnen hat? Warum geht er nicht gleich zur Polizei, wenn er tatsächlich glaubt, in Notwehr gehandelt zu haben, sondern wartet fünf Tage? Und warum erinnert er sich nahezu an die ganze Nacht, nicht aber an die entscheidenden Minuten, in denen er zustach?

Besonders befriedigend oder schlüssig sind die Antworten des Angeklagten jedenfalls nicht. Er kann nicht sagen, wie es überhaupt zum Streit zwischen den beiden Gruppen junger Männer kam. „Ich denke, dass es nicht um Blümchen ging“, ist das einzige, was er dazu sagen kann. Nach einem kurzen Wortgefecht und Rumgeschubse soll er das Messer gezückt und zugestochen haben.

Gesichtshälfte aufgeschlitzt

Und zwar mit brachialer Gewalt. Das sieht man beim ersten Opfer, einem 22-jährigen Studenten, der am Donnerstag aussagte. Seine linke Gesichtshälfte wurde komplett aufgeschlitzt, so dass man anfangs seine Zunge durch die Wange gesehen haben soll. Die 22 Zentimeter lange Narbe verunstaltet das früher einmal hübsche Gesicht. „Er war ein Mädchenschwarm und Sunnyboy“, sagt sein Anwalt Nico Rogg. Heute möchte er am liebsten gar nicht mehr weggehen. Auch seine Zunge wurde durchtrennt und ist jetzt schief, durch einen Kieferbruch hatte er starke Schmerzen.

An dem Abend hatte er mit seinen Freunden in einem Pub gesessen und ein paar Weizen getrunken. Angeheitert, aber gut drauf sei man gewesen. Bei der unglückseligen Begegnung später vor dem „Alten Lädele“ mit der Gruppe des Täters soll er „Verpisst euch“ gesagt haben. Ob das der Grund war, warum der Angeklagte möglicherweise in einen „Blutrausch“ geriet, wie Nebenklägerin Christine Thurau spekulierte, ließ sich im Prozess bislang nicht klären. Vielleicht, wenn im weiteren Verlauf die anderen beiden Opfer aussagen.

Nach der Tat setzt die Erinnerung des Angeklagten wieder ein. Er sei mit seinen Freunden weggelaufen, zur Arbeitsagentur. Dort stand wohl das Auto eines Kumpels, der ihn erst zu sich nach Hause mitgenommen habe, wo er sich die blutigen Hände abgewaschen hat, weil er sich bei der Messerattacke selbst tief ins Fleisch geschnitten hatte. Dann habe er ihn nach Hause gebracht, wo er bis mittags geschlafen habe.

Die nächsten Tage habe er sich gefragt, wie es dazu habe kommen können. „Das belastet mich schon auch, das geht nicht so einfach an jemandem vorbei“, meinte er. Doch das findet Richter Hutterer unglaubwürdig: „Belasten kann mich nur etwas, an das ich mich auch erinnern kann. Die Leute denken immer, wir Richter seien lebensfremd, würden nur daheim hocken, Kamillentee trinken und Harfe spielen.“

Der Prozess wird am Montag um 13.45 Uhr fortgesetzt.