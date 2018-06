Ravensburger Marktstraße wird bei Events gesperrt

Die Ravensburger Marktstraße wird künftig bei der Kunstnacht und der Nacht der offenen Museen für Autos gesperrt. Damit setzt sich die Fraktion der Grünen im Gemeinderat mit einer entsprechenden Forderung teilweise durch.

Die Grünen hatten beantragt, neben der Kunstnacht und der Nacht der offenen Museen die Marktstraße auch bei der literarischen Veranstaltung „Blauer Sessel“ und der Jazznacht für den Verkehr zu sperren. Nun stimmte die Stadtverwaltung diesem Antrag zumindest in zwei Punkten zu. Anlieger haben weiterhin freie Zufahrt. „Bei weiteren Veranstaltungen soll im Einzelfall geprüft werden, wo sie genau lokalisiert ist und wie sich hieraus die Wegstrecken für Fußgänger ergeben“, sagt Maria Weithmann, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Gemeinderat.

Als Grund für ihren Antrag nannten die Grünen die hohe Fußgängerfrequenz bei abendlichen Kultur-Events in der Marktstraße. Dabei sei es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen, da viele Besucher nicht damit rechneten, dass an solchen Abenden auch Autos durchfahren dürfen.