Ravensburger Madlener gewinnt Dreiländergiro

Manuel Madlener vom KJC Ravensburg hat den Dreiländergiro-Radmarathon gewonnen. Er setzte sich gegen knapp 1000 Konkurrenten durch und übertraf damit laut Mitteilung sogar seine eigenen Erwartungen.

„Ich hatte tatsächlich keine Ahnung gehabt, dass ich so gut war“, meinte Madlener im Ziel etwas überrascht über die Nachricht, dass er nach drei Stunden und 52 Minuten als erster Radfahrer ins Ziel kam. Auf dem 120 Kilometer langen Kurs durch die Schweiz, Österreich und Italien mussten sowohl das Stilfser Joch als auch der Reschenpass und somit über 2900 Höhenmeter überquert werden.

Zwei weitere Siege für den KJC gab es am letzten Juniwochenende beim Kriterium in der Biberacher Innenstadt. Einen perfekten Start in den Renntag lieferte Luan Elsäßer, der das Rennen der U15-Klasse dominierte und klar gewann.

Samuel Schulz führt die rad-net Rangliste an

Im U17-Jugendrennen glänzte dann Samuel Schulz. Der Ravensburger Radsportler setzte sich früh ab und entschied alle Wertungen für sich. Es war schon sein sechstes gewonnenes Rennen in dieser Saison. Durch diesen Erfolg und einem zweiten Platz am Vortag in der offenen bayerischen Straßenmeisterschaft sammelte er genügend Punkte und stieg dadurch in der rad-net Rangliste, der offiziellen Rangliste des Bund Deutscher Radfahrer, auf den ersten Platz der U17-Klasse auf. Aufs Podium beim U17-Rennen schaffte es auch Malcom Otto: Er landete auf Rang drei. Pius Kühnle wurde Vierter und der vierte Ravensburger in diesem Jugendrennen, Lukas Haupter, belegte Platz sechs.

Beim Interstuhl-Cup in Wilfingen punkteten punkteten Ferdinand Hübner und Scott Neo Otto im Rennen der Junioren, wobei Letzterer am Ende sogar Zweiter wurde. Hübner erreichte Platz vier. Der dritte KJC-Fahrer Lukas Walzer fuhr auf den achten Rang. Im Rennen der Elite-Amateure (80 Runden der 800 Meter langen Strecke) kam der Ravensburger Luca Teuscher als 18. ins Ziel und wurde dadurch siebter Amateur.

Ein Höhepunkt für die KJC-Fahrer steht am kommenden Wochenende an. Dann werden sie am Sonntag, 10. Juli, beim Altstadtrennen in Ravensburg an den Start gehen.