Ravensburger Linke nominiert Jasmin Runge als Bundestagskandidatin

Der Kreisverband der Linken in Ravensburg hat bei seiner Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl 2021 Jasmin S. Runge (27) einstimmig zur Bundestagskandidatin nominiert. Das gibt der Kreisverband in einer Pressemitteilung bekannt.

„Mit Jasmin S. Runge gehen wir mit einer starken, erfahrenen Kandidatin ins Rennen um das Direktmandat. Es braucht im Bundestag mehr Menschen mit praktischer Erfahrung. Als gelernte Kinderpflegerin weiß sie zu gut, wie schlecht es um unser Gesundheitssystem steht. Nur zu gut kennt sie auch die vielen Probleme, denen wir im ländlichen Raum täglich begegnen. Der Wahlkreis Ravensburg braucht im Bundestag eine verlässliche, hörbare Stimme. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese mit Jasmin S. Runge schon sehr bald haben werden.“, wird der stellvertretende Kreisvorsitzende Enes Muric zitiert.

Große Ungerechtigkeit im Gesundheitsbereich

„Ich freue mich sehr für den Wahlkreis Ravensburg antreten zu dürfen. Das starke Ergebnis von 5,4 Prozent bei den Erststimmen zur vergangenen Bundestagswahl sowie das starke Abschneiden unserer Landtagskandidaten Korbinian Sekul und Enes Muric zeigt, dass viele Menschen im Wahlkreis Ravensburg sich eine starke Stimme links von Grünen und SPD wünschen. Angesichts der wachsenden Armut in Deutschland und Europa, sowie der großen Ungerechtigkeit im Gesundheitsbereich, möchte ich genau hier ansetzen und den Finger in die Wunde legen. Mit den Erfahrungen vom letzten Bundestagswahlkampf 2017, freue ich mich nun mit einem starken Team den Wahlkampf anzutreten und viele Menschen für unsere Ziele zu gewinnen.“, so Runge.