Ravensburger Lichterfest wirft seinen Schatten voraus

In Ravensburg wird am Samstag, 15. Februar, erstmals ein Lichterfest veranstaltet. Künstler und Gestalter werden rund um den Gespinstmarkt Lichtinstallationen und beleuchtete Großskulpturen präsentieren, teilt das Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg mit. In einer Parade werden zudem Laternen und übergroße Leuchtkörper durch die Markt- und Roßbachstraße getragen. Anschließend sollen die Großfiguren in der Brotlaube versteigert werden.

Das Festival für Figuren- und Lichtkunst sehe sich nicht als professionelles Light-Art-Festival, sondern als eines von der Bevölkerung getragenes Community-Art Projekt, da in dieser Form einzigartig im süddeutschen Raum sei. Die Initiative zum Lichterfest stamme vom Deutsch-Syrischen Freundschaftsverein Oberschwaben-Allgäu und dem Kapuziner Kreativzentrum. Unterstützt werde das Projekt vom Kulturamt Ravensburg und dem Innovationsfonds Kunst Baden-Württemberg.

Meeresbewohner aus Weiden, Bambus und Papier

Zur Vorbereitung des Festes wird laut Mitteilung seit September im Kapuziner Kreativzentrum fleißig an vielen Meeresbewohnern gearbeitet. Mittels Weidenruten, Bambusstäben und Seidenpapier werden Figuren in diversen Größen und Formen gebaut. Zusätzlich wird jede Figur mit Licht ausgestattet, um während der abendlichen Parade leuchten zu können.

Die Anteilnahme der Bevölkerung am offenen Angebot sei so groß, dass die Werkstattleiter Pat Geddert, Lisa Bourboulis, Robert Huber und Projektleiterin Jeannine Delia die Werkstatttage auf drei Tage ausweiten mussten. Noch gebe es aber jeden Montag und Mittwoch von 18.30 bis 21 Uhr und freitags von 15 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, bei Großskulpturen mitzubauen oder selbst eine kleinere Figur zu bauen. Künstlerische Vorkenntnisse oder eine Anmeldung seien nicht erforderlich.

Viele Bildungseinrichtungen aus der Region, Migrantenorganisationen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen hätten sich bereits beim Bau beteiligt. Schon jetzt könne man einige der Meeresbewohner in Schaufenstern der Innenstadt bewundern, so etwa bei Trend Reischmann sowie im Humpismuseum.