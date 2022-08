Ravensburger Landgericht verurteilt Klimaaktivistin zu Geldstrafe

Zu einer Geldstrafe verurteilt hat das Landgericht Ravensburg am Montag die Klimaaktivistin Charlie Kiehne. Sie war kurz vor der Bundestagswahl gemeinsam mit zwei weiteren Personen auf die Basilika Weingarten geklettert und hatte ein Banner ausgerollt. Das Gericht wertete das als Hausfriedensbruch.

Die Aktion fand in den frühen Morgenstunden des 23. September 2021 statt. Charlie Kiehne (20), Samuel Bosch (19) und Martin Lang (55) – alle sind mit der Nennung ihres Namens einverstanden – erklommen die größte Barockbasilika nördlich der Alpen und ließen an der Fassade in 20 Metern Höhe ein 60 Quadratmeter großes Banner herab. Es hatte die Aufschrift: „CDU: unchristlich, unsozial, klimaschädlich“.

Kritik an CDU und Klimapolitik

Die Aktivisten wollten damit gegen die 16 Jahre währende Politik der unionsgeführten Bundesregierung demonstrieren. Ihrer Meinung nach habe die CDU in all den Jahren „keine ernsthafte Klimamaßnahme“ verabschiedet. Auch wenn sie inzwischen in Berlin nicht mehr mitregiere, könne sie doch, häufig unterstützt von den Freien Wählern, ihre „Politik des Abwartens“ durchsetzen und „klimafreundliche und zukunftsgewandte Anträge anderer Fraktionen“ blockieren, heißt es in einem Statement. Mit der Aktion wollten die Fassadenkletterer auch auf die Klimakrise generell aufmerksam machen.

Nach der Aktion hatte der für die Basilika zuständige Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg Strafanzeige gestellt und die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wegen Hausfriedensbruchs und eines Verstoßes gegen das Versammlungsrecht wurde Charlie Kiehne im Februar 2022 vom Amtsgericht Ravensburg zu 30 Stunden Sozialarbeit verurteilt. Auch Samuel Bosch wurde zu Sozialstunden verurteilt. Das Verfahren des dritten Kletterers, Martin Lang, steht noch aus.

Beide Seiten legten Berufung ein

Da sowohl die Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts einlegten, kam es am Montag zu einem neuerlichen Verfahren vor der 3. Strafkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Richterin Lauchstädt. Es war die erste Berufungsverhandlung für die Klimaaktivisten in Ravensburg. Samuel Bosch steht demnächst in derselben Angelegenheit vor dem Landgericht.

In der Berufungsverhandlung ging es im Kern um drei Dinge. Zunächst um die Vorwürfe, Hausfriedensbruch und einen Verstoß gegen das Versammlungsrecht. Und dazu um die Frage, ob die Angeklagte im Falle einer Verurteilung nach dem Jugend- oder dem Erwachsenenstrafrecht zu behandeln sei. Sie war zum Zeitpunkt der Aktion 19 Jahre und fünf Monate alt.

Hausfriedensbruch oder nicht?

Für Staatsanwalt Peter Spieler war der Fall klar: Das Dach eines Gebäudes gehöre zu befriedetem Gelände, das Besteigen sei daher Hausfriedensbruch. Der Angeklagten unterstellte er, das gewusst zu haben, ansonsten hätte die Aktion nicht nachts stattgefunden. Da die Veranstaltung nicht angemeldet war, stelle sie zudem einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz dar.

Nach den Ausführungen Spielers erlaube das Gesetz nur eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht, wenn bei einer volljährigen Person eine Reifeverzögerung festzustellen sei und es sich zudem um eine jugendtypische Straftat handle. Beides sei nicht der Fall. Er forderte daher, Erwachsenenrecht anzuwenden und Kiehne zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Euro zu verurteilen.

Verteidiger Daniel Rheinländer argumentierte, die Aktivisten seien in kein Gebäude eingedrungen, sondern über eine fest installierte Leiter an der Wand, die nicht gesichert sei und an der es kein Verbotsschild gebe, lediglich auf den Balkon der Basilika geklettert. Eine öffentliche Wahrnehmung habe es nicht gegeben, daher gebe es auch keinen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Die Aktion war nach knapp zweieinhalb Stunden beendet.

Verteidiger plädiert für Jugendstrafrecht

Über die Angeklagte meinte Rheinländer, sie sei noch in einer Findungsphase und brauche nach wie vor Unterstützung von Dritten. Daher sei Jugendstrafrecht anzuwenden.

Das Landgericht folgte dieser Argumentation nicht, wandte Erwachsenenrecht an und verurteilte Charlie Kiehne zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen à 10 Euro. Eine illegale Versammlung wollte es nicht erkennen. Letztlich liegt dem Urteil ein Hausfriedensbruch zugrunde.