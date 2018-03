Ravensburger Kunstturner landen auf Platz vier

In Meßstetten fand der zweite Landesliga-Wettkampf der Saison der Kunstturner statt. Anders als beim ersten Staffeltag konnten die Turnerinnen des TSB Ravensburg unter Beweis stellen, dass sie am Boden zu den stärksten Mannschaften gehören.

Durch ausdrucksstarke und sauber geturnte Küren lieferten hier Tatjana Schmid (11,80), Lea Mayfarth (11,70), Charlotte Jans (11,25) und Meike Mayfarth (11,10) das zweitbeste Mannschaftsergebnis mit 45,85 Punkten ab. Lediglich der TSG Bodelshausen konnte an diesem Gerät mehr Punkte erzielen (46,10). Am Sprung setzten die Turnerinnen aus Ravensburg ihre starken Leistungen fort; mit 44,2 Zählern konnte hier das drittbeste Mannschaftsergebnis erzielt werden. Tatjana Schmid konnte sich auch an diesem Staffeltag erneut über die höchste Wertung des Tages an diesem Gerät freuen. Emma Witschard hingegen war durch ihre Erkältung in der Vorbereitungsphase vorheriger Woche noch leicht angeschlagen und konnte ihren Tsukahara am Sprung nicht wie gewohnt in den Stand setzen und musste hier wertvolle Punkte lassen.

Nicht ganz nach Wunsch lief es am Folgegerät, dem Stufenbarren, denn es schlichen sich ungewohnte Hänger und Pausen ein. Umso überraschender war es, dass der TSB Ravensburg nach den ersten drei Geräte-Durchgängen auf dem ersten Platz stand. Die Turnerinnen wussten, dass man am letzten Gerät, dem Balken, auf keinen Fall die Nerven verlieren darf. Doch schon zu Beginn gab es eine Schrecksekunde: Beim Einturnen rutschte Charlotte Jans beim Salto rückwärts mit ihren Füßen ab und stürzte vom Gerät. Glücklicherweise trug sie keine Verletzungen davon und konnte das Element am Wettkampf zeigen – für ihre Übung erhielt sie den höchsten Schwierigkeitswert der Staffel (15,1). Auch ihre Teamkollegin Lara Zauner turnte ausdrucksstark und kam ohne Sturz durch ihre Übung. Doch dann musste Emma Witschard den Balken zweimal unfreiwillig verlassen, Tatjana Schmid gleich dreimal. Nur einer dieser Patzer weniger hätte den TSB in der Tageswertung schon einen Platz nach vorne gebracht. Somit reichte es am Ende mit 162,70 Punkten nur für den vierten Platz.