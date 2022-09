Ravensburger Kunstnacht an ungewöhnlichen Orten

Nach zwei Jahren Coronapause gab’s am Wochenende in der Ravensburger Innenstadt wieder eine Kunstnacht. Neben den klassischen Ausstellungsorten haben dabei auch ungewöhnliche Locations die Besucherinnen und Besucher angezogen. Das Tanzcenter Geiger etwa hat seine großzügigen Räumlichkeiten zwei Tage dem Ravensburg-Weingartener Kunstverein zur Verfügung gestellt. Hier hat Erster Bürgermeister Simon Blümcke die Kunstnacht eröffnet und dem Verein zum zehnjährigen Jubiläum gratuliert.

Knallige Porträts auf Leinwand

Um die 50 Besucher lauschten im Tanzsaal den Eröffnungsreden. Vereinsvorsitzende Carola Weber-Schlack ließ ahnen, wie viel Arbeit in der Kunstnacht steckte. Heute aufgehängt, müssen die Kunstwerke im Tanzcenter morgen schon wieder abgehängt werden: im Treppenhaus die kleinen kraftvollen Skulpturen von Maren Dietrich, im ersten Stock faszinierende Großstadt-Ansichten von Carmen Bihler, knallige Porträts auf Leinwand von Gerd Stritzel und die „Viechereien“ aus Draht und Papier von Theresia Hillebrand.

Ein junger Mann mit Kopfbedeckung weiß noch nicht, welchen Weg er einschlägt. „Auf jeden Fall gehe ich zur Afterparty“, hat er sich vorgenommen. Drei Frauen sind in der Sparkassengalerie die ersten Besucher. Sylvia Reichert findet die Kunstnacht toll und lobt: „Es ist enorm, was für eine Vielfalt Ravensburg zu bieten hat!“ Alle drei gehen da immer zusammen hin und machen möglichst das ganze Angebot durch. „Alles schafft man nicht!“, haben sie festgestellt.

Unerwartet heiter und luftig

Vor den oberschwäbischen Klassikern aus den Kunstsammlungen vom Landkreis und der Kreissparkasse stehen nun bereits mehrere Besucher. Eine Dame äußert ehrfürchtige Bewunderung für den „Hinterhof“ von Jakob Bräckle. Unerwartet heiter, luftig, aber nicht lustig sind die kinetischen Objekte von Markus Hallstein im Showroom Ravensburg. Kleine Maschinen, an denen man teils selber drehen kann, setzen zarte Dinge wie Ahornsamen in Bewegung. Ein kinetisches Objekt mit Porzellanfigur und Pinseln setzt sich mit männlicher Dominanz in der Kunst auseinander. Im Feinkostladen Alto in der Goldgasse beugt man sich über die kleinen Aquarell-Stickereien von Elena Lorenz. Jutta aus Fleischwangen staunt über die nadelfeinen Arbeiten. Im Freien studieren Gäste im Sitzen ihre Kunstnacht-Flyer.

Noch ist die Nacht warm, aber allmählich wird es dunkler. Im Durchgang am Grünen Turm zeigt Industriedesignerin Lucia Grompone ihre kinetischen Holzskulpturen. Vor dem Hintergrund einer Baustelle betören die grafischen Holzobjekte mit ihrer Perfektion. Das Team um Designer Bernhard Gögler hat die Gelegenheit ergriffen, um Turmzimmer samt Vorplatz und Durchgang zu bespielen. Mit hauchfeinen Leuchtobjekten verwandelt Margit Hartnagel das Institut für soziale Berufe in einen Kunst-Erlebnisraum. Vor dem Figurentheater in der Brotlaube umhüllen sphärische Klänge des Vokalensembles Diapason die Nachtschwärmer. Im Figurentheater treten Sänger im schwarzen Frack gerade ab.

Filigrane Lichtinstallationen

Dass gleichzeitig zwei Gesangsgruppen in hörbarer Nähe auftreten, war nicht ganz ideal. In dem Kellergewölbe stoßen die Fotografien zum Thema Vergänglichkeit von Klaus Wäscher auf sehr großes Interesse. „Das Foto mit der Uhr gefällt mir“, verrät ein Junge dem anderen. Auf der Bühne flimmert auf gebeamten Fotos Ravensburg aus immer derselben Perspektive, aber zu verschiedenen Zeiten. In der Roßbachstraße leuchtet der Media-Markt jetzt geradezu brutal. Wie fein und filigran erscheinen dagegen im Innenhof des Museums Humpisquartier die Lichtinstallationen von Eckard Schaaf. Mit der Tierwelt Afrikas kommt noch die soziale Seite der Kunst ins Spiel. Liebevoll gemalt grüßen im Mehrgenerationenhaus Gänsbühl majestätische Löwen und dickhäutige Elefanten. Der imposante Büffel ist bereits verkauft, zu Gunsten der Organisation „Dentists for Africa“.