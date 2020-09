Ravensburger Kultur bevölkert den Hirschgraben

Das Hirschgraben-Open Air, das von Mittwoch, 9. September, bis Sonntag, 13. September, statt findet, soll Kultur unter freiem Himmel vor den Stadtmauern Ravensburgs bieten. Verschiedene Kulturakteure aus Ravensburg haben sich zusammengetan und ein Programm aus Musik, Literatur und Theater auf die Beine gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Ravensburger Kulturamtes.

Lesung, Puppentheater und Musikkabarett

Den Auftakt macht am Mittwochabend Ravensbuch mit der Autorin und Regisseurin Doris Dörrie. Sie stellt ihr Buch „Leben, schreiben, atmen.“ vor, in dem es um das Glück des täglichen Schreibens geht. Ottokar's Puppentheater spielt am Mittwochmittag und Donnerstagmittag „Leonores Mond“ für Kinder und deren Familien ab fünf Jahren. In dem Märchen von James Thurber geht es um Wahrheit und Lüge. Am Donnerstagabend präsentiert die Zehntscheuer die Band „Gankino Circus“, die fränkisches Musikkabarett im Gepäck haben.

Improtheater, Newcomer und Jazz

Freitagvormittag gibt es eine Märchenlesung für Familien, in der Annika Hoffmann „Ein Märchen aus dem Land der Wüsten und Oasen“ erzählt. Auf Einladung des Kapuziner Kreativzentrum geben am Freitagabend Toby Hofmann, „Kitz“ und „Elis Noa“ Konzerte. Am Samstagvormittag unterhält das Stadtorchester mit Musik zur Marktzeit. Danach steht am Nachmittag die Ravensburger Band „Neon Diamond“ sowie der Sänger Titus Waldner aus Wien auf der Open Air-Bühne. Am Abend darf das Publikum dann mitmischen – beim Improtheater vom Theater Ravensburg. Am Sonntagvormittag erzählt der Ravensburger Bertram Kaes „Geschichten vom Schmuckerhof“, und das Finale bildet Jazztime mit dem „Joo Kraus Quartett“.

Tickets im Vorverkauf

Für das Kulturamt Ravensburg habe der Gesundheitsschutz aller Besucher und Mitwirkenden höchste Priorität, heißt es in der Ankündigung. Deshalb gelte auf dem Veranstaltungsgelände die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, bis der Sitzplatz eingenommen wurde, sowie das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern. Zudem wird erbeten, Tickets im Vorverkauf zu kaufen, um Warteschlangen an der Abendkasse zu vermeiden und die Besuchernachverfolgung zu ermöglichen.

Zu einigen Veranstaltungen gibt es freien Eintritt, eine Platzreservierung ist jedoch ebenfalls auf Grund der Nachverfolgung der Besucher erforderlich. Tickets gibt es im Vorverkauf unter tickets.schwaebische.de sowie bei allen bekannten reservix-Vorverkaufstellen. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen ins Konzerthaus verlegt. Tickets der 1. Kategorie behalten ihre Gültigkeit für das Konzerthaus, Tickets der 2. Kategorie können im Fall einer Verlegung ins Konzerthaus zurückgegeben werden.