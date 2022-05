Ravensburger Kultkneipe „Räuberhöhle“ wird bald saniert

Lange schwelte ein Grundsatzstreit zwischen den Stammgästen der Ravensburger Kultkneipe „Räuberhöhle“ und ihrem langjährigen Eigentümer, dem Bürgerlichen Brauhaus. Letzterer wollte hier ein Hotel der gehobenen Kategorie errichten. Doch dieser Streit ist Schnee von gestern. Jetzt geht es darum, das in die Jahre gekommene Gemäuer grundlegend zu sanieren. Wenn alles nach Plan läuft, könnten schon nächstes Jahr die Handwerker einziehen, ohne die Stammgäste zu vertreiben.

Versprechen: Räuberhöhle wird nicht luxussaniert

Das erfuhren die Mitglieder des Fördervereins zur Rettung der Räuberhöhle bei ihrer Hauptversammlung am Sonntag. Alfred Gronmayer, der Inhaber der Gaststätte, habe bereits bei der Stadt ein entsprechendes Baugesuch eingereicht. Die Details wurden noch nicht verraten.

Nur so viel steht fest: Die Sanierung soll abschnittsweise und damit bei laufendem Betrieb erfolgen. Besonders gut kam bei den „Freunden der Räuberhöhle“ das Versprechen an, dass ihre Stammkneipe keine Luxussanierung erfahren werde, sondern ihren besonderen Charakter behalten soll.

Installation ist fast 60 Jahre alt

Den einstimmig wiedergewählten Vorständen Frieder Bertele und Martin Sickinger sowie Rudi Österle, Gerd Gottschalk, Peter Gitzeu sowie der Schatzmeisterin Astrid Meger ist allerdings klar, dass dies kein leichtes Unterfangen wird. Die letzte große Sanierung erfolgte im Jahr 1964. So alt sind auch alle Gebäudeinstallationen bei Wasser und Elektrik. Da lauert womöglich so manche unliebsame Überraschung unter dem Putz.

Zehn Jahre ist es her, dass der Verein der Freunde der Räuberhöhle gegründet wurde. Dass er mittlerweile seine Ziele erreicht hat, ist nicht zuletzt einem vom Gemeinderat gebilligten Vorschlag von Oberbürgermeister Daniel Rapp zu verdanken.

Mit Kompromiss hat man den Streit beigelegt

Die Musikschule Ravensburg zieht bekanntlich in die derzeit im Umbau begriffene Bauhütte am nördlichen Marienplatz um. Das Bürgerliche Brauhaus bekommt das Grundstück in der Friedhofstraße, auf dem die Musikschule derzeit steht. Das Gebäude kann abgerissen werden und damit Platz machen für eine Erweiterung des Hotels Storchen. Im Gegenzug wurden die Hotelpläne bei der „Räuberhöhle“ fallen gelassen.

Die Führungsriege der „Freunde der Räuberhöhle“ konnte am Ende der Jahreshäuptversammlung entspannt auf eine gute Zukunft ihrer Stammkneipe anstoßen. Rechts im Bild Vereinsvorstand Frieder Bertele. (Foto: Anton Wassermann)

Die „Freunde der Räuberhöhle“ denken dennoch nicht ans Aufhören, sondern wollen die Kultkneipe weiterhin ideell und – soweit erforderlich – finanziell unterstützen und darüber hinaus auch gesellschaftlich engagiert bleiben. So gab es im März an die Wirtin eine Spende von 2000 Euro, damit sie ihre finanziellen Einbußen durch die Corona-Beschränkungen leichter verkraftet. Im Juli 2021 gab es eine Verkaufsaktion mit Postkarten, die der SZ-Karikaturist Rainer Weishaupt gestaltet hatte. Den Verkaufserlös spendete der Verein an die Rutenfestkommission.

Fest zum zehnjährigen Jubiläum geplant

Am 25. Juni wird ein Fest zum zehnjährigen Vereinsjubiläum steigen. Hier wird es eine Spende für die Ukrainehilfe geben. Die Corona-Pandemie hat nicht nur dazu geführt, dass sich die Mitglieder zwei Jahre lang nicht mehr zu einer Hauptversammlung treffen konnten, sondern führte auch zu einer Abspaltung von etwa 15 Mitgliedern, die mit den staatlichen Corona-Verordnungen nicht einverstanden waren, berichtete Frieder Bertele: „Bei rund 500 Mitgliedern ist das aber eine sehr kleine Gruppierung. Wir im Vorstand und auch in der großen Mehrheit der Mitglieder waren uns darüber einig, dass wir uns als linksalternativer Verein nicht an Protestaktionen beteiligen, die von Rechtsradikalen und Verschwörungsgläubigen getragen werden.“

Jetzt will der Verein Jüngere ansprechen

Angesichts des gehobenen Altersdurchschnitts im Verein will man sich jetzt verstärkt bemühen, auch junge Leute für die „Freunde der Räuberhöhle“ zu gewinnen. Angedacht ist, in der Kneipe Discoabende zu veranstaltet, bei denen solche DJs auftreten, die bei jungen Leute angesagt sind. Vielleicht lässt sich damit während des Umbaus auch der Bohrhammerlärm der Handwerker übertönen.