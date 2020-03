Ravensburger Krankenhaus richtet Corona-Teststation ein

Die Ravensburger Kreisärzteschaft hat in Zusammenarbeit mit der Oberschwabenklinik (OSK) und der Notfallpraxis Ravensburg eine zentrale Anlaufstelle für begründete Coronavirus-Verdachtsfälle eingerichtet.

Sie soll Krankenhäuser und Hausarztpraxen entlasten. In letzteren gibt es zum Teil keine Schutzkleidung. Kreisärzteschaftsvorsitzender Hans Bürger und Stefan Schäfer, die die Idee hatten, hoffen, dass sich möglichst viele niedergelassene Ärzte freiwillig beteiligen.

Die Anlaufstelle soll täglich besetzt werden und ist erstmals am Montag, 9. März, geöffnet. Niedergelassene Haus-und Fachärztinnen bleiben allerdings erste Ansprechpartner. Wer Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Fall hatte oder aber nach Aufenthalt in einem Risikogebiet typische Krankheitssymptome zeigt, kann sich dort testen lassen, nachdem der jeweilige Hausarzt das befürwortet hat. Die Abstriche sollen täglich von 15 bis 18 Uhr genommen werden.

Patienten, die in Frage kommen, melden sich telefonisch beim Hausarzt, der die Betroffenen in die Anlaufstelle schickt. Die Anlaufstelle „Corona Ravensburg“ befindet sich im Elisabethenkrankenhaus der OSK in Ravensburg. Die Patientinnen parken am Besucherparkplatz. Dann laufen sie in Richtung Gartenstraße, auf die alte Notaufnahme zu, nach links hinein Richtung Cafeteria. Die Anlaufstelle ist ausgeschildert.

„Wir erwarten eine freiwillige Teilnahme aller Ärzte und Ärztinnen. Die Abrechnung erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg“, schreiben Bürger und Schäfer in einer Mail an alle niedergelassenen Mediziner. Schutzausrüstung sei vorhanden.

