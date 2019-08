Ravensburger Krankenhaus nutzt Abwärmepotenzial

Mit einem zusätzlichen System zur Rückgewinnung von Abgaswärme macht das St.-Elisabethen-Klinikum in Ravensburg einen großen Schritt hinsichtlich Energieeffizienz. Laut Pressemitteilung werden dadurch insgesamt 2000 Megawatt-Stunden an Wärme zurückgewonnen und 811 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Beim Gasverbrauch ermögliche die Wärmerückgewinnung eine Einsparung von jährlich 3000 Megawatt-Stunden.

„Wir können damit ein Zeichen für Energieeinsparung setzen und durch die verwendete Technik Einsparpotenziale für die nächsten Jahrzehnte erschließen“, freut sich Gerd Sommerweiß, der Technische Leiter des EK.

Genutzt wird die Abwärme aus dem Blockheizkraftwerk sowie aus den Kesseln der Heizungsanlage. Eingesetzt werden dafür spezielle Wärmetauscher in Form von Graphitröhren. Die Röhren sind beständig gegen die aggressiven Abgase und Kondensate aus den Verbrennungsmotoren. In einem Art „Bypass“ kühlen sie die Abgase bis auf eine Temperatur von 40 Grad ab. Der Betrieb des Blockheizkraftwerks sowie der Heizkessel werde dadurch nicht beeinträchtigt. heißt es in der Meitteilung weiter. Dafür lasse sich indirekt durch die zusätzliche Wärmenutzung Gas einsparen.

Schon in der Vergangenheit sei die Abwärme des Blockheizkraftwerk und der Heizkessel genutzt worden. „Es bestand aber noch ein riesiges Einsparpotenzial“, berichtet Gerd Sommerweiß. „Wir setzen hier auf eine Zukunftstechnologie, die besonders intensiv Energierückgewinnung und damit auch -einsparung erlaubt“, betont der Technische Leiter. Die Installation in ein bestehendes System sei zwar aufwändig gewesen, aufgrund der voll automatisierten Gebäudeleittechnik sei die Handhabung jetzt dagegen einfach.