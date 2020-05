Ravensburger Kinderakademie geht online

Eigentlich wären am Samstag, 9. Mai, erneut zahlreiche Schulkinder zu Besuch im St.-Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg gewesen, um einen Einblick in den Krankenhausalltag zu bekommen. Doch wegen des aktuellen Besuchsverbots in den Krankenhäusern wegen des Coronavirus kann die Kinderakademie nicht wie gewohnt stattfinden. Laut Mitteilung können die Angebote als Videos im Internet angeschaut werden.

Ulrike Korth, Oberärztin und Gründerin der Kinderakademie, hatte den Einfall, kleine Videos zu drehen, in denen einzelne Krankenhausbereiche vorgestellt werden. „Kinderakademie goes online“, lautet das Konzept, mit dem Korth ihre Kollegen überzeugen konnte, bei den verschiedenen Videos mitzuwirken.

Entstanden sind in den vergangenen Wochen mehr als 15 kleine Infofilme. Das Filmen und den Schnitt besorgt Franziska Knoll von der OSK-Marketingabteilung zusammen mit Jasmin Kibele.

Erklärt wird zum Beispiel was Viren eigentlich sind und wie man sich dagegen schützen kann oder wie wichtig eine abwechslungsreiche und vitaminreiche Ernährung ist. Auch die Herstellung von Desinfektionsmittel in der hauseigenen Apotheke des EK werde erläutert.

Außerdem erhalten die Kinder Einblicke in Bereiche, in die man sonst nicht so einfach hineinkommt. Martin Stürzl-Rieger, Leiter des Facility-Managements nimmt die Kinder in den Videos mit auf den Hubschrauberlandeplatz und in die Katakomben des EK zur Heizungs- und Lüftungsanlage. Sigune Zimmermann, Mitgründerin der Kinderakademie, zeigt, wie ein OP-Saal von innen aussieht und welche Instrumente bei Operationen eine wichtige Rolle spielen.

Die Videos wurden gezielt für Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren konzipiert. Sie geben jedoch auch für ihre Eltern interessante Einblicke.

Die ersten Videos sind ab Samstag, 9. Mai, auf der Homepage der Oberschwabenklinik (www.oberschwabenklinik.de) zu finden und können ohne jegliche Anmeldung oder Registrierung abgespielt werden. In den kommenden Wochen gehen dann regelmäßig neue Videos online.