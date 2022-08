Ravensburger Keckeisen erzielt sein erstes Profitor

Im dritten Einsatz für seinen neuen Verein FC Admira Wacker Mödling ist dem Ravensburger Nicolas Keckeisen sein erstes Profitor gelungen. Bei seinem Startelfdebüt gegen die Young Violets Austria Wien köpfte der kürzlich 21 Jahre alte gewordene Innenverteidiger eine Ecke von Leonardo Lukacevic am kurzen Pfosten ins Tor. Sein einstudierter Treffer in der sechsten Minute bedeutete das 2:0 für den Bundesliga-Absteiger, der das Heimspiel am Freitagabend mit 3:2 (2:1) gewann und damit einen ordentlichen Saisonstart hinlegte.

Nach seinem ersten Tor als Fußballprofi war beim Ravensburger erst einmal „Freude angesagt“, wie er gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ verlauten ließ. „In erster Linie habe ich mich riesig gefreut, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, meinte Keckeisen. Er hätte schon fast zwei Minuten zuvor seinen Debüttreffer für den österreichischen Zweitligisten erzielt, aber letztlich wurde das 1:0 für Admira Wacker gegen die zweite Mannschaft von Austria Wien als Eigentor von Timo Schmelzer gewertet (4.).

Keckeisen: „Wir haben alle zusammen sehr viel Spaß“

„Ich würde schon sagen, dass ich angekommen bin in Wien“, sagte Keckeisen, der in der Jugend für den FV Ravensburg und den SV Vogt spielte. „Es läuft gerade echt super bei uns, wir haben alle zusammen sehr viel Spaß und das überträgt sich auf den Platz.“

Der Ex-Fußballer des FV Illertissen hofft, dass es bei Admira so erfolgreich weiter läuft. Am Freitag im Derby gegen First Vienna FC (20.30 Uhr) soll das vierte ungeschlagene Spiel in Folge hinzukommen. „Wir sind voll im Soll. Jetzt gilt es, in den kommenden Spielen den Schwung mitzunehmen“, so Keckeisen.