Ravensburger Karatekämpfer sind in Las Vegas erfolgreich

28 Athleten, Trainer, Betreuer und Eltern aus Baden-Württemberg sind in die USA geflogen, um an einem der größten Karateturniere der Welt teilzunehmen: den USA-Open. Vom KJC Ravensburg waren Paul Boger, Andrej Mihajolvic, Evelyn Kostbar und Niclas Baldauf mit dabei, die im Team von Lion Bukin und Eni Latifi vom Karatedojo Shotokan Esslingen unterstützt wurden. Die Bilanz des KJC: dreimal Platz drei.

Ausgetragen wurden die Wettkämpfe in Las Vegas, der Weltmetropole des Glücksspiels, der Casinos und des Entertainments. Doch die KJC-Athleten waren nicht deswegen schon mehr als eine Woche früher nach Nevada gereist, sondern um sich vor Ort auf die Wettkämpfe in Kata und Kumite vorzubereiten.

Die Gestaltung der Trainingseinheiten vor Ort und das Coaching während des Wettkampfes übernahmen Asiss Oberst, Matthias Lindel sowie Andreas Heinrich. Vervollständigt wurde das deutsche Team durch den EKF-Kampfrichter Adem Divrik, der aufgrund seiner Leistungen vom amerikanischen Karateverband nicht nur zum stellvertretenden Mattenchef, sondern auch als Mitglied der Jury of Appeal eingesetzt wurde.

Untergebracht war das Team in Las Vegas Downtown, wo auch die sechs Trainingseinheiten zur direkten Vorbereitung auf die Wettkämpfe stattfanden. Bei diesen Trainings lag der Schwerpunkt in erster Linie auf dem richtigen Timing in Angriff und Konter sowie taktischen Aspekten, die die jüngsten Änderungen des Regelwerks des Weltverbands aufgriff. Dass sich die Vorbereitung lohnte, zeigte die Medaillenbilanz der Ravensburger Athleten.

Beim Junior International Cup sicherten sich Evelyn Kostbar (Kumite Advanced 10 Jahre) und Eni Latif (Kumite Advanced 12 Jahre) jeweils die Bronzemedaille. Auch Andrej Mihajolvic und Niclas Baldauf gewannen einige Kämpfe, für eine Medaille reichte es aber nicht.

International konkurrenzfähig

Bei den eigentlichen USA-Open wurde es für den KJC in der U14-Teamkategorie spannend. Hier starteten die Athleten Lion Bukin, Eni Latifi und Paul Boger in der Kategorie Kumite-Team 12-13 Jahre Advanced. Da die Teamkategorie ohne Trostrunde durchgeführt wurde, durften sich die Nachwuchsathleten in der Vorrunde keinen Fehler erlauben. Hochkonzentriert gingen die Athleten an den Start und zeigten, dass sie auch auf internationalem Parkett konkurrenzfähig sind. Erst im Halbfinale wurden sie durch körperlich weit überlegene Athleten gestoppt. Da sie jedoch das Halbfinale erreicht hatten, bekamen die Ravensburger auch hier die Bronzemedaille.