Ravensburger kämpft um die Bachelorette

Noch 17 Männer kämpfen in der aktuellen Staffel der RTL-Show „Bachelorette“ um das Herz von Sharon Battiste. Unter ihnen ist auch der Ravensburger Umut Tekin. Nach zwei gescheiterten Beziehungen und einem Jahr als Single hofft er nun auf eine Partnerin, die zu ihm passt.

Die erste Rose geht nach Ravensburg und ein Schritt näher zu Sharon, postete der 25-Jährige nach der ersten Nacht der Rosen vergangenen Mittwoch auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Er ist nicht der erste Ravensburger, der bei dem TV-Format teilnimmt.

Der Ravensburger Umut Tekin ist in der TV-Show "Bachelorette" dabei.

Tekin strotzt nur vor Selbstbewusstsein. Das mache ihn auch aus, wie er in einem Video auf der Internetseite von RTL erzählt. Er hat dunkelbraune Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind, sowie einen Vollbart. Er trägt ein Hawaiihemd, die obersten zwei Knöpfe sind geöffnet. Wettkämpfe reizen den Hobbyfussballer schon von klein auf. „Ich liebe es, mich mit anderen zu messen“, sagt er. In der TV-Show ringt er mit den anderen Kandidaten um die Aufmerksamkeit der Bacherlorette.

Der Ravensburger Umut Tekin hat die letzten Staffeln der Kuppelshow verfolgt. Nun will er das Herz der diesjährigen Bachelorette erobern. (Foto: RTL / René Lohse)

Das ist die Bachelorette 2022

Die Bachelorette der neunten Staffel ist Sharon Battiste. Die 30-Jährige erzählt ganz offen vor den Kameras von RTL, was sie sich von ihrem Partner wünscht. Der dürfe gerne ihr bester Freund sein, ihr Liebespartner oder ihr Ratgeber.

Für die Halb-Jamaikanerin ist es nicht der erste Fernsehauftritt. In der TV-Show „Köln 50667“, die wochentags auf RTL Plus läuft, spielte sie nämlich die Rolle der „Bo“. Nun sucht sie in der Kuppelshow einen Mann fürs Leben. Dafür ist sie mit 20 Kandidaten nach Thailand gereist. Denn die Dreharbeiten fanden dieses Mal nicht wie sonst in Griechenland oder auf einer griechischen Insel statt.

Auch dieser Ravensburger war schon bei der Kuppelshow dabei

Die aktuellen Folgen werden seit dem 15. Juni immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Jede Woche entscheidet die Bachelorette nach Einzel- oder Gruppendates aufs Neue, wen der Singlemänner sie weiter kennenlernen möchte. Die Auserwählten bekommen von ihr eine Rose überreicht. In der kommenden Folge erwartet die Zuschauer, wie sich Ravensburger Tekin zusammen mit ein paar anderen Singlemännern und der Bacherlorette in Gummistiefeln um die Elefanten einer Auffangstation kümmert. Außerdem sollen zwei neue Konkurrenten hinzukommen.

In Gummistiefeln geht es in der zweiten Folge der diesjährigen Bachelorette-Staffel am 22. Juni für den Ravensburger Umut Tekin zum Gruppendate auf eine Elefanten-Auffangstation. (Foto: RTL)

Schon in der vierten Staffel war ein gebürtiger Ravensburger Teil der Sendung. Johannes Haller konnte die damalige Bachelorette Jessica Paszka zunächst nicht von sich überzeugen. Sie entschied sich in der Sendung für einen anderen Mann. Doch ihre Beziehung zerbrach nach einem halben Jahr. Inzwischen ist Haller mit Paszka verheiratet. Sie haben eine Tochter und leben auf der Mittelmeerinsel Ibiza.