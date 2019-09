Ravensburger Künstlerin stellt in Kreissparkasse aus

Die Ravensburger Künstlerin Gabriele Janker-Dilger stellt vom Montag, 16. September bis Dienstag, 5. November in der Sparkassengalerie Ravensburg aus. Die Vernissage findet am Montag, den 16. September um 19 Uhr statt, teilte die Kreissparkasse mit. In das künstlerische Werk führt die Kunsthistorikerin und Galeristin Andrea Dreher ein. Die Modern-Dance-Gruppe der Ballettwerkstatt Bettina Owczarek wird eine speziell auf die gezeigten Werke bezogene Choreografie mit ihrer Tanzgruppe vorführen. In der Ausstellung „Ultralines“ präsentiert die Künstlerin Arbeiten, die in den vergangenen drei Jahren entstanden sind.

Gabriele Janker-Dilger denkt zeichnerisch: ausschließlich aus linearen Strukturen bestehen ihre raumgreifenden Objekte, heißt es in einer Pressemitteilung. Für den Betrachter scheint eine Fülle an farbigen Linien in Schwingung versetzt zu sein, – wie um die wirbelnden Bewegungen des Luftelements aufzugreifen, unter dessen Einfluss sie sich zu ununterbrochen sich verändernden Gebilden zu verschlingen scheinen.

Der sehr leichte Werkstoff Peddigrohr, aus dem die Objekte bestehen, ist ein Naturmaterial, dessen Eigendynamik erst durch Wasser aktiviert und dadurch künstlerisch nutzbar wird. Für die Künstlerin ist es laut Pressemitteilung das ideale Material, um energetische Prozesse künstlerisch zu interpretieren und Ordnungsmuster in der Bewegung sichtbar zu machen. Die neuesten Arbeiten haben die direkte Verbindung von Zwei- und Dreidimensionalität durch die Objekte zum Thema.

Gabriele Janker-Dilger studierte von 1983 bis 1988 Modedesign an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim. Es dauerte allerdings Jahre, bis die Leidenschaft für Stoffliches, für Strukturen und Texturen, in eigene künstlerische Tätigkeit mündete, wofür sie 2010 den ersten Preis des Wettbewerbs Kunstschaffen im Landkreis Ravensburg bekam. Seit 2016 hat Gabriele Janker-Dilger einen Lehrauftrag für Zeichnen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Neben Einzel- und Gruppenausstellungen sind ihre Werke im öffentlichen Raum zu sehen.