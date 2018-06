Ravensburger können jetzt im Rathaus ihrer Wahl heiraten

Freie Ortswahl für die Eheschließung haben die Ravensburgerinnen und Ravensburger seit 1. Januar. Die Stadt hat zum Jahreswechsel die vier Ravensburger Standesamtsbezirke zu einem fusioniert. Während bisher Paare in ihrem Wohnbezirk, also in der Kernstadt oder in den drei Ortschaften, heiraten mussten, besteht nun Wahlfreiheit zwischen dem Rathaus am Marienplatz und den Rathäusern in Eschach, Taldorf oder Schmalegg. Alle Aufgaben der Standesämter, also auch die Beurkundungen von Geburten oder Sterbefällen, werden aber weiterhin in allen vier Rathäusern erfüllt.