Ravensburger Juwelierraub: DNA-Spuren deuten auf Schuld des Angeklagten hin

Von Schwäbische Zeitung

An der Kreuzung bei der Mohrenbrücke in Leutkirch, mitten in der Stadt, filmte ein Leser der Schwäbischen Zeitung am Samstagfrüh gegen 7 Uhr einen Biber, der dort entlang lief. Direkt daneben befindet sich der kleine Fluss Eschach. Laut Leutkirchs Stadtförster Karl-Josef Martin ist das nicht ungewöhnlich.

Da alle tauglichen Gewässer rund um die Stadt bereits durch Biber besetzt seien, komme es oft vor, dass Jungtiere auf der Suche nach neuen Lebensräumen die Eschach als Weg nutzen.