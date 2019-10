Ravensburger Judonachwuchs zeigt gute Leistungen bei württembergischen Meisterschaften

Bei den württembergischen Judo-Meisterschaften der Altersklasse U12 haben die Nachwuchskämpfer des KJC Ravensburg gute Leistungen gezeigt. Bei den Wettkämpfen in Nürtingen kämpften die acht Besten ihrer Gewichtsklasse aus Nord- und Südwürttemberg um Titel und Medaillenehren. Lewin Bauer vom KJC Ravensburg, amtierender Bezirks- und Südwürttembergischer Meister, kämpfte sich souverän erneut auf das Siegertreppchen und strahlte als württembergischer Vizemeister in die Kameras. Nach Ippon-Siegen über Robert Engraf vom TSG Münsingen und Julian Hanel vom SV Böblingen musste er die Goldmedaille seinem Rivalen Tom Püllen vom KSV Esslingen überlassen. Als jüngster KJC Nachwuchskämpfer freute er sich über die verdiente Silbermedaille der Gewichtsklasse bis 26 Kilogramm.

Für seinen Vereinskameraden Max Peters, bis 34 Kilogramm, ging die Meisterschaft nicht so glücklich aus. In der ersten Runde traf der Drittplatzierte aus dem Süden auf den Drittplatzierten aus Nordwürttemberg, Jonas Hehl von der TSG Backnang. Nach dem Ippon-Sieg des KJC Judoka gab es ein spannendes Duell im Achtelfinale gegen Samuel Fritz vom JV Nürtingen. Obwohl Max Peters in Führung lag, verpatzte er seinen Finalwunsch durch eine Unachtsamkeit und musste in die Trostrunde. Nach zwei weiteren Kämpfen musste er erneut eine Niederlage hinnehmen und wurde in den Top Sieben gelistet.

Die junge KJC-Kämpferin Sophia Mösle, amtierende Bezirks- und südwürttembergische Meisterin der Klasse bis 44 Kilogramm, musste in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogram starten. Hier dominierte die nordwürttembergische Meisterin Katharina Ognew vom SZ Züttlingen erneut in dieser Klasse. Sophia Mösle gab ihr Bestes gegen die starke Konkurrenz und freute sich am Ende über die Bronzemedaille.