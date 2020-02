Ravensburger Judokas starten mit zwei Siegen

Die Judoka des TSB Ravensburg haben ihren Heimvorteil genutzt und sind mit zwei Siegen erfolgreich in die neue Saison in der Baden-Württemberg-Liga gestartet. Die Ravensburger gewannen am Samstag in der Kuppelnauhalle gegen den TV Mosbach mit 5:2 und gegen den JV Nürtingen mit 4:3. Die Begegnung zwischen den beiden Gästen entschied der JV Nürtingen mit 5:2 für sich.

Nur auf zwei Athleten der Meistermannschaft aus der vergangenen Saison konnte TSB-Trainer Uli Rothenhäusler zum Auftakt der neuen Saison zurückgreifen. Neben den langjährigen Topscorern Mattias Müller und Ali Sarioglu standen fünf Athleten auf der Matte, die 2018 noch gemeinsam den fünften Platz bei den deutschen Jugendmeisterschaften erkämpft hatten.

So waren es Mattias Müller (bis 100 Kilogramm) und Ali Sarioglu (über 100 Kilogramm), die gegen den TV Mosbach den Grundstein für den ersten Mannschaftssieg legten. Die weiteren Punkte holten Lion Abboud Herrmann (bis 81 Kilogramm) und Julius Kalfier (bis 60 Kilogramm). Für die Vorentscheidung gesorgt hatte aber bereits Robin Weiler: Der etatmäßige Kämpfer in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm war in die Klasse bis 90 Kilogramm hochgegangen und hatte Niko Frankenbach mit einer starken Kombination schulmäßig auf den Rücken geworfen und das 3:0 erkämpft. Der Endstand gegen den TV Mosbach lautete daher 5:2 für die TSB-Judoka.

Gegen den JV Nürtingen gelang den Oberschwaben ein perfekter Start. Lion Abboud Herbert (bis 81 Kilogramm) pfefferte Simeon Katzmaier nach 20 Sekunden auf den Rücken, Mattias Müller (bis 100 Kilogramm) ließ gegen Jens Kittelberger nichts anbrennen, holte zwei große Wertungen und den zweiten Sieg.

Für die vorzeitige Entscheidung sorgte erneut der aufgerückte Robin Weiler. Der 18-jährige Ravensburger konterte den Wurfansatz seines Nürtinger Gegners mit einem Hüftwurf und holte erneut eine 3:0-Führung für die Ravensburger heraus. Julius Kalfier (bis 60 Kilogramm), Salih Altayeb (bis 66 Kilogramm) und Marco Frey (bis 73 Kilogramm) verloren ihre Kämpfe anschließend, sodass der letzte Kampf des Tages entscheiden musste. TSB-Schwergewichtler Ali Sarioglu tat sich gegen den tapfer kämpfenden Dirk Kittelberger schwerer als erwartet, holte am Ende aber doch den vierten und entscheidenden Punkt zum 4:3-Endstand.

Aufgrund einer Verlegung findet der zweite Kampftag der Ravensburger Judokämpfer erst Mitte Mai in Karlsruhe statt. Solange liegen die TSB-Judoka gemeinsam mit dem VfL Sindelfingen mit jeweils 4:0 Punkten an der Tabellenspitze. Bis Mai dürften laut Trainer Uli Rothenhäusler auch die derzeit noch verletzten Kämpfer der Meistermannschaft wieder einsatzbereit sein.