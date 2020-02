Ravensburger Judokas fahren zur deutschen Meisterschaft

Bei den süddeutschen Judo-Meisterschaften der U18 und U21 haben die Kämpfer des TSB Ravensburg und des KJC Ravensburg gut angeschnitten. Lohn waren Tickets für die deutschen Meisterschaften.

Marco Frey vom TSB Ravensburg hat das Kunststück geschafft, bereits in seinem ersten Jahr in der U21 eine Medaille bei den süddeutschen Judo-Meisterschaften zu erkämpfen. Durch seinen driten Platz in Pforzheim hat sich Frey für die deutschen Meisterschaften in Frankfurt/Oder qualifiziert. Frey startete mit einem Freilos in die süddeutsche Meisterschaft bis 73 Kilogramm und besiegte Leander Betz (KSV Esslingen) nach wenigen Sekunden mit einem schulmäßigen Übergang in den Bodenkampf, wo er seinen Gegner laut Mitteilung im Würgegriff zur Aufgabe zwingen konnte. Gegen Peter Thomas (JC Lauf), der für den TSV Erlangen in der 1. Bundesliga auf die Matte geht, unterlag der Ravensburger mit einem Innenschenkelwurf. Im kleinen Finale besiegte Frey Jonas Riener (TSG Backnang) mit einem Schulterwurf mit anschließendem Haltegriff. Als Belohnung für die starken Leistungen bei den Einzelmeisterschaften rückt Marco bei den Judokas des TSB Ravensburg in die erste Mannschaft auf und wird am Samstag in der Baden-Württemberg-Liga laut Trainer Uli Rothenhäusler zum Einsatz kommen.

Bei der süddeutschen Judo-Meisterschaft der Altersklasse U18 in Pforzheim ist Lia Gebe vom KJC Ravensburg Dritte geworden und hat sich damit die Fahrkarte zu den deutschen Meisterschaften gesichert. Trotz Erkältung und Trainingsdefizit entschied die Landeskaderathletin und amtierende württembergische Meisterin, den Start bei der süddeutschen Meisterschaft zu wagen. Eine Bronzemedaille würde reichen, rechnete sich die 14-Jährige aus, um sich für ihre erste deutsche Meisterschaft in der U18 zu qualifizieren. Mit allem, was ihre Kräfte hergaben erfüllte sie sich mit der Bronzemedaille ihr Traumziel. Nur die Medaillenträger sind bei der deutschen Meisterschaft startberechtigt. Süddeutsche Meisterin wurde in der Klasse bis 40 Kilogramm Sina Moussavi vom TSV Großhadern. Die Silbermedaille ging an Annika Kast von Jahn Nürnberg. Für die KJC-Kämpferin heißt es nun laut Mitteilung, völlig gesund zu werden, um am 1. März in Leipzig bei der deutschen U18-Meisterschaft ihr Können unter Beweis zu stellen. In Pforzheim überwogen die Gürtelfarben braun und schwarz.

Die 14-jährige KJC-Athletin Mara Hülsbusch ließ sich mit ihrem orange-grünen Gürtel aber nicht beirren und zeigte Mut und Entschlossenheit. Fünfmal kämpfte sie, gegen die bayerische Vizemeisterin Karin Daubner vom SV Hof, die letztlich Siebte wurde, gewann die Ravensburgerin. Für Hülsbusch bedeutet der fünfte Platz bei ihrer ersten süddeutschen Meisterschaft eine große Motivation für ihre weitere Judo-Laufbahn. Der süddeutsche Meistertitel in der Klasse bis 44 Kilogramm ging an Hannah Frobenius vom TSV Großhadern/Bayern. Vizemeisterin wurde Marleen Lehrer von der Judoschule Roman Baur/Württemberg.

Elis Bonitz vom TSB Ravensburg ist als Dritter der süddeutschen U18-Meisterschaften für die deutsche Meisterschaft in Leipzig qualifiziert. Arne Böhm und Julius Kalfier zogen jeweils ungeschlagen ins Halbfinale ein, scheiterten dort aber knapp. Da beide Athleten auch das kleine Finale verloren, blieben am Ende nur undankbare fünfte Plätze. Bonitz (bis 73 Kilogramm) besiegte zunächst Lukas Streinbrunner (TV Heitersheim) im Haltegriff und Lucas Schouten (TSV München-Großhadern) mit einem Hüftwurf. Im Einzug ins Finale traf der Ravensburger auf Sebastian Kaun (TSV München-Großhadern). Nachdem in den regulären vier Minuten Kampfzeit kein Sieger gefunden wurde, ging es in den Golden Score. Hier setzte sich der bayerische Meister durch und schickte Bonitz ins kleine Finale. Gegen Andreas Esslinger (Kano Heilbronn) ließ Bonitz nichts anbrennen, siegte durch eine Würgetechnik und löste das Ticket zur deutschen Meisterschaft. Böhm (bis 46 Kilogramm) und Kalfier (bis 60 Kilogramm) waren mit zwei Siegen stark ins Turnier gestartet. Anschließend unterlagen beide Kämpfer zweimal, sodass sie sich mit Rang fünf abfinden mussten. Elias Kühn (bis 60 Kilogramm) und Tudor Nana (bis 66 Kilogramm) kamen nicht unter die besten fünf.