Ravensburger Judoka sichern sich Rang drei

Wie in der vergangenen Saison sind die Judokas des TSB Ravensburg in der Baden-Württemberg-Liga Dritte geworden. Am Abschlusskampftag unterlagen die Oberschwaben gegen den Meister PS Karlsruhe mit 1:6. Gegen den Tabellenletzten TV Mosbach setzten sich die TSB-Kämpfer mit 5:2 durch und zeigten mit Rang drei einmal mehr, dass sie sich auch als junges Team in der dritthöchsten deutschen Judoliga sehr gut behaupten können.

Zahlreiche Ausfälle bei vielen Mannschaften beeinflussten die Liga in diesem Jahr. Zwei Mannschaften hatten sich kurzfristig abgemeldet, auch andere Teams hatten laut dem TSB-Trainer Uli Rothenhäusler Probleme, genügend Kämpfer zu stellen. Am letzten Kampftag hatte es auch die Ravensburger erwischt, die Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm und das Schwergewicht konnten nicht oder nicht etatmäßig besetzt werden. „So war die Niederlage gegen den starken PS Karlsruhe zu erwarten“, meint Rothenhäusler. Den einzigen Sieg feierte Christian Vögele (bis 100 Kilogramm).

Deutlich besser lief es gegen die ebenfalls von Ausfällen gebeutelten Kämpfer vom TV Mosbach. Konstantin Lehmann (bis 60 kg) siegte kampflos, Julius Kalfier (bis 73 kg) warf seinen Gegner mit einem Ausheber, Chris Vögele (bis 100 kg) gewann mit einem Hüftwurf und Elis Bonitz (bis 81 kg) holte einen Punktsieg. Damit war dem TSB der Sieg nicht mehr zu nehmen. Die Gewichtsklasse bis 66 kg und das Schwergewicht wurden kampflos gewonnen beziehungsweise verloren.

TSB: Konstantin Lehmann (60 kg; zwei Kämpfe/ein Sieg), Julius Kalfier (73 kg; 2/1), Julian Müller (81/über 100 kg; 2/1), Elis Bonitz (81 kg; 1/1), Robin Weiler (90 kg; 2/0), Christian Vögle (bis 100 kg; 2/2), Marco Frey (über 100 kg; 0/1, Robert Maier (Ersatz bis 81 kg).