Ravensburger Judoka glänzen – Lia Gebe und Arne Böhm holen Gold

Glanzvolle Auftritte haben die Judoka Darko Matajic und Lia Gebe vom KJC Ravensburg bei den württembergischen U18-Meisterschaften gezeigt.

Matajics Rivale Simon Munzinger vom Landesstützpunkt Backnang hatte in der Gewichtsklasse bis 73 kg zuerst das Nachsehen, es folgten Pierre Klotz vom TSV Erbach, Paul-Luis Vaca-Reuter vom JT Steinheim und Lars Kühnel vom JV Nürtingen. Im Halbfinale besiegte der KJC-Athlet Paul Simon vom Landesstützpunkt Backnang. Im Finale war dann Ante Ivan Begic vom SV Fellbach zu stark. Bereits am Samstag heißt es für Matajic erneut die Wettkampftasche packen, um bei der süddeutschen Meisterschaft in Nürtingen seine kämpferischen Leistungen unter Beweis zu stellen. Auf das oberste Siegertreppchen kämpfte sich KJC-Athletin Lia Gebe bis 44 kg. Zwei Ippon-Siege reichten ihr zur Goldmedaille. Es unterlagen Angeliki Kavanozzi vom TSV Schwieberdingen und Barbara Starzmann vom VFL Kirchheim.

Drei dritte Plätze

Arne Böhm vom TSB Ravensburg hat sich den württembergischen Meistertitel in der Gewichtsklase bis 50 kg gesichert. Er besiegte sowohl Finn Riemer (KSV Esslingen) und Felix Reuschen (JT Steinheim) und sicherte sich den Titel. Konstantin Lehmann (bis 55 kg), Robert Maier (bis 81 kg) und auch Nicole Weiler (bis 63 kg) erkämpften sich Rang drei.