Ravensburger Händler helfen im ärmsten Land der Welt

760 Mitglieder und will diese Zahl in den nächsten zwei Jahren auf 1000 steigern. Die Mitglieder sind mit 250 Euro je Anteil dabei. Geld wird an die Mitglieder nicht ausgeschüttet. Die Gewinne der Genossenschaft werden nach Angaben des Vorstands in die Partner in aller Welt reinvestiert.

Weltweit setzt der Klimawandel Kleinbauern zu – das weiß die Ravensburger Fairhandels-Genossenschaft Weltpartner aus dem täglichen Geschäft. Die Kaffee-Anbaugebiete werden in den nächsten Jahren schrumpfen, sagt Vorstand Thomas Hoyer. Weltpartner will von Ravensburg aus helfen. Das kostet Geld – doch der faire Handel hat es in Deutschland gerade schwer.

Hoyer: Stammkunden kippen nicht so schnell weg

Alles wird teurer: Die Kosten für Lebensmittel sind gestiegen, unter anderem weil die hohen Energiepreise Herstellung und Transport verteuern. Die Folge: Produkte der Ravensburger Fairhandels-Genossenschaft wie Kaffee, Schokolade oder getrocknete Mangos, die teurer sind als herkömmliche Vergleichsprodukte, werden nicht mehr so oft eingekauft.

Vom Firmensitz aus wird Handel mit Kleinbauern in aller Welt getrieben. (Foto: Lena Müssigmann)

Thomas Hoyer steht im Lager am Firmensitz im Ravensburger Industriegebiet Erlen. (Foto: Lena Müssigmann)

Eigentlich wollte das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr um zehn Prozent wachsen. Und zwar dadurch, dass die Produkte in weiteren Lebensmittelmärkten angeboten und so neue Kundengruppen angesprochen werden. „Wir kommen in neue Läden rein. Aber da, wo wir drin sind, geht der Umsatz um zehn Prozent zurück“, sagt Hoyer. Seine sichere Bank sind die Weltläden, in denen das Weltpartnersortiment angeboten wird. Dort gebe es eine Stammkundschaft, die bewusst die Idee des fairen Handels unterstütze. „Die kippen nicht so schnell weg und gehen vom Weltladen in den Discounter“, sagt Hoyer.

Frachtkosten steigen massiv

Aber was bedeutet fairer Handel überhaupt? „Der Preis für die Produkte der Kleinbauern muss über den Herstellungskosten liegen“, erklärt Hoyer. Doch dann ist der Kaffee noch nicht in deutschen Läden. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Lieferketten laut Hoyer gestört und der Transport sei extrem teuer geworden. Die Seefracht eines Containers von den Philippinen koste statt 1000 Euro jetzt 8000 Euro. Außerdem habe der derzeit schwache Euro bei den Rohstoffkäufen, die in Dollar abgerechnet werden, einen negativen Kosteneffekt für die Weltpartner. Diese Effekte hat die Genossenschaft an die Kunden weitergegeben, indem sie die Preise erhöht hat.

Thomas Hoyer zu Besuch in Burundi. (Foto: Weltpartner eG)

Eigentlich müsste der Preis für die Produkte im Laden aber noch weiter steigen. Denn die Weltpartner zahlen auch den Bauern für den Kaffee aktuell 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Mehrkosten trage aktuell das Unternehmen. Hoyer ergänzt: „Wir versuchen auf Zeit zu spielen.“ Denn ewig kann das keine Lösung sein. Den Preis weiter zu erhöhen, davor schreckt Hoyer im Moment aber auch zurück. Grund ist die bereits spürbare Kaufzurückhaltung in Deutschland.

Hilfe zur Selbsthilfe für Kleinbauern als Antrieb

Er wehrt sich dagegen, den Kauf fair gehandelter Produkte als Almosen anzusehen. Man bekomme eine qualitativ gutes Produkt und ermögliche mit dem dafür ausgegebenen Geld vor Ort etwas. In den Anbaugebieten von Kaffee, Kakao, Mangos und anderen Rohstoffen das Leben der Menschen zu verbessern, sei sein Antrieb. Es gehe vor allem darum, die Wertschöpfung bei den Herstellern auszubauen – das heißt, dass zum Beispiel Kaffeebauern ihre Bohnen selbst rösten und verpacken. Wachstum heiße im Fall der Weltpartner, dass weitere bestehende Warenströme im Sinne des fairen Handels transformiert werden. „Da gibt es noch viel Luft nach oben“, so Hoyer.

Weniger Kaffeeanbaufläche in Zukunft

Die Idee des fairen Handels werde aber trotz Krise nicht unattraktiver, sagt Matthias Fiedler, Geschäftsführer des Verbandes des fairen Handels in Deutschland. Im Gegenteil: Mehr Fairness in Handelsbeziehungen sei sogar ein Teil der Antwort auf instabile Lieferketten. Im Fairen Handel gebe es viele gewachsene Handelsbeziehungen, diese seien besonders krisenfest. „Lieferketten, die nur auf billig angelegt sind, kommen schneller aus der Bahn.“

Vertreter aus Burundi besuchen gemeinsam mit Weltpartner-Vorstand Thomas Hoyer (zweiter von rechts) die Landesregierung in Stuttgart, die Geld für das Agroforst-Projekt zur Verfügung stellt. Von links: Anne Hessenland (Naturland), Liesse und Ernest Ndumararo und Ber-Nick Ndimurukundo (COCOCA Burundi) Staatsekretär Rudi Hoogvlied, Thomas Hoyer, Marcel Martetschläger. (Foto: Weltpartner eG)

Die Produzenten leiden vielerorts aber unter der Klimaveränderung. Grundsätzlich wird sich das Lebensmittelangebot in den nächsten zehn bis 20 Jahren dadurch auch in Deutschland verändern, ist Hoyer überzeugt. Als Beispiel nennt er den Kaffee: Die Anbaufläche dafür werde weltweit zumindest für die Sorte Arabica zurückgehen, weil diese nicht im Tiefland wächst. Schon jetzt „fliehe“ man mit dem Anbau vor steigenden Temperaturen in höhere Lagen. Die Bauern, auf deren Land der Kaffee dann nicht mehr wachsen kann, müssten dabei unterstützt werden, eher Gewürze oder Früchte anzubauen.

Engagement im ärmsten Land der Welt

Auch in Burundi, wo viel Kaffee angebaut wird, habe zuletzt der Regen nach langer Trockenheit alles weggeschwemmt. Fluchtursachen in diesem, dem ärmsten Land der Welt, nehmen durch zunehmende Risiken im Lebensmittelanbau weiter zu. Die Weltpartner haben dort ein Projekt mit dem Titel Agroforst vorangetrieben. Ziel sei, dass die Bauern den Anbau von Kaffee zugunsten von Pflanzen zu ihrer Eigenversorgung wie Mango-, Papaya-, Macadamiapflanzen zurückfahren und außerdem Bohnen, Mais und Manjok anbauen. Auf diese Weise würden nicht nur 700 Familien unterstützt, von denen die Weltpartner Kaffee beziehen, sondern 11 000 weitere Familien.

Die Weltpartner aus Ravensburg wollen Bauern in Burundi helfen, ihr Land nicht nur für den Kaffeeanbau zu nutzen, sondern auch Pflanzen anzubauen, mit denen sie sich selbst versorgen können. Indem Bananen, Obstbäume und Schattenbäume gepflanzt werden, wird die Bodenfruchtbarkeit erhöht und die Bodenerosion verringert. (Foto: Weltpartner eG)

Mitarbeiterinnen der Kaffeekooperative COCOCA in Burundi bei der Kaffeetrocknung. Die Bohnen sind vor der Röstung hell. (Foto: Weltpartner eG)

Die Landesregierung stellt dafür Geld zur Verfügung. Inzwischen gebe es auch Fördertöpfe von der Bundesregierung, was Hoyer freut. 2022 flieeßen knapp 1,5 Millionen Euro an Fairhandels-Unternehmen oder -Genossenschaften zur Unterstützung ihrer Entwicklungsprojekte in den Herkunftsländern der gehandelten Produkte, wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auf Anfrage mitteilte. Man begrüße es, wenn sich auch die Privatwirtschaft dafür engagiere, „das gemeinsame Ziel einer sozial-ökologischen Transformation voranzutreiben“, so ein Ministeriumssprecher.

Für Entwicklungshilfe soll eine neue Genossenschaft her

Entwicklungsprojekte neben dem eigentlichen Handelsgeschäft zu organisieren, das „leisten“ sich die Weltpartner aktuell, wie Hoyer sagt, und bezahlen das Engagement überwiegend aus eigener Kasse. Die Weltpartner hätten immer mehr Aufgaben einer Nichtregierungsorganisation. Deshalb wollen sie demnächst eine gemeinnützige Genossenschaft gründen, die die entwicklungspolitische Arbeit übernimmt und in dieser Organisationsform auch Fördergeld beziehen darf.

Die aktuellen weltweiten Krisen machen nicht nur Druck auf das Geschäft der Weltpartner. Hoyer bedauert noch etwas anderes: Dass die Probleme der ärmsten Regionen der Welt noch weniger Aufmerksamkeit bekommen.