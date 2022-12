Ravensburger Heilignachtsänger proben bereits

Die Proben in der Schule in Weißenau unter Leitung ihres Dirigenten Wolfram Miller laufen schon längst. Die Heilignachtsänger bereiten sich auf ihre Auftritte am Heiligen Abend vor. Wie eh und je seit nunmehr über 150 Jahren wollen sie den Ravensburgern mit ihren Liedern den Frieden der Heiligen Nacht verkünden und werden sicher wieder zahlreiche Zuhörer, darunter viele Familien, an ihren fünf Auftrittsorten anlocken. Und natürlich sind Vorstand Albert Erb, der Dirigent und seine Sängerschar heilfroh, dass sie wieder auftreten können, nachdem das zweimal wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen war.

Seit 2019 nicht mehr aufgetreten

Am 20. Dezember 2019 hatten die Heilignachtsänger, gegründet 1869 von Paul Erb, der bis 1904 Dirigent und bis 1909 Vorstand war, im Heilig-Geist-Spital gerade noch ihr „Hundertfünfzigjähriges“ feiern können, mit einem Festakt und einer Ausstellung. Das denkwürdige Ereignis lockte damals so viele Ravensburger ins Spital, dass die Stühle kaum ausreichten. Seitdem konnten die Sänger wegen der Pandemie nicht mehr öffentlich auftreten.

Erstmals traten sie kürzlich wieder in Erscheinung, um in der Weststadt ihren ältesten Sangesbruder Xaver Wolf zu ehren (die SZ berichtete). In der langen Geschichte der Heilignachtsänger ist bisher keiner der Mitwirkenden so alt geworden. Für den vierten Advent, Sonntag, 18. Dezember, ist die öffentliche Generalprobe im Spital angesagt. Geprobt wird das feste Repertoire von zehn weihnachtlichen Liedern, von denen aber nicht alle an allen Auftrittsorten angestimmt werden.

Station mit Tradition ist das Haus von OB Rapp

Erster Ort, an dem die Heilignachtsänger am Heiligen Abend zu hören sind, ist die Klosterkirche in Weißenau. Das ist inzwischen Tradition. Johannes Paris, der verstorbene, unvergessene Pfarrer, hatte die Sänger ermuntert, jeweils vor der Christmette in der Kirche aufzutreten. Danach geht es in die Weststadt auf den Friedhof. Dorthin pilgern erfahrungsgemäß viele Familien, um an den Gräbern ihrer Verstorbenen zu gedenken und die Heilignachtsänger zu hören. Dieser Auftritt in der Weststadt war von Vorstand Albert Erb eingeführt worden. Station drei ist traditionell das Haus von Oberbürgermeister Daniel Rapp, dessen Sympathie die Sänger genießen und der sie nach Weihnachten auch regelmäßig zu einem Essen einlädt.

In der Herrenstraße, Station vier, singen sie diesmal bei der Mariensäule und danach, wenn die Uhr auf dem Blaserturm um Mitternacht geschlagen hat, auf dem Marienplatz, wo stets eine größere Menschenmenge auf sie wartet. Wie auch an den vorhergehenden Stationen laden die Sänger die Zuhörer beim letzten Lied zum Mitsingen ein. Ihre genauen Auftrittszeiten werden sie rechtzeitig vor Weihnachten bekannt geben.

Die Tradition gibt es wohl nirgendwo sonst in Deutschland

Blättert Vorstand Albert Erb in der Chronik der Heilignachtsänger und erzählt aus ihrer langen Geschichte, dann darf der Hinweis auf ihr Alleinstellungsmerkmal nicht fehlen: Nirgendwo sonst in Deutschland zieht nach seiner Kenntnis eine solche Gruppe am Heiligen Abend durch die Stadt, um den Frieden der Heiligen Nacht in die Familien zu tragen und sich in die Herzen der Menschen zu singen.

Albert Erb, von Beruf Diplomingenieur, über 30 Jahre Schulleiter im Berufsbildungswerk der Stiftung Liebenau, jetzt im Ruhestand, ist seit 2004 dabei und seit 2011 Vorstand. Der geborene Ravensburger aus der Seelbruckstraße ist der Nachfolger von Ludwig Lipp und kam wie die Jungfrau zum Kind zu seinem Ehrenamt. Bei einer Zusammenkunft der Sänger mit dem OB, so erinnert er sich, sei Lipp plötzlich aufgestanden und habe erklärt: „Lieber Herr Oberbürgermeister, ich möchte Ihnen meinen Nachfolger vorstellen.“ Albert Erb war sprachlos, denn sein Vorgänger hatte den Wechsel an der Spitze zuvor mit keinem Wort abgesprochen. Aber so war er, der Ludwig Lipp, der in der Geschichte der Heilignachtsänger eine große Rolle gespielt hat.

Die Tradition geht auf ein Kriegserlebnis zurück

Der tiefgläubige katholische Christ aus der Oberen Breiten Straße, dem die Sänger in der Christnacht auch noch ihre Aufwartung gemacht hatten, so lange er lebte, hatte als junger Mann im Zweiten Weltkrieg, als er auf einem Kriegsschiff diente, in Skandinavien ein Erlebnis gehabt, das ihn zeitlebens prägte und wovon er oft erzählte. Während er mit einigen Kameraden in der Heiligen Nacht an Land bei Schnee und Kälte auf dem weiten Weg zu einer Kirche unterwegs gewesen sei, wo die deutschen Marinesoldaten an einem Gottesdienst teilnahmen, sei ihr Schiff bombardiert worden und es habe viele Tote gegeben.

Er empfand es als Gnade, mit dem Leben davongekommen zu sein. Ludwig Lipp war ein unermüdlicher Organisator, dem auch die Pflege der Gemeinschaft der Sänger und ihrer Partnerinnen am Herzen lag. „Man war reisefreudig“, berichtet Vorstand Erb. Auf Busreisen wurden die Ehefrauen mitgenommen.

Sängerinnen würden die Männer auch aufnehmen

Apropos Frauen: Auf die Frage, ob denn inzwischen auch daran gedacht sei, Sängerinnen in den Kreis, der kein Verein ist, aufzunehmen, antwortet Vorstand Erb, das wäre grundsätzlich möglich, falls sich Interessentinnen finden würden. Allerdings müsste diese Frage zunächst mit dem Dirigenten besprochen werden. Der Vorstand muss immer wieder hinnehmen, dass der Kreis seiner Männer, die teils schon seit Jahrzehnten mitsingen, altersbedingt kleiner wird. Er selbst kann sich mit seinen 74 Jahren noch den Jüngeren zurechnen, hat im vergangenen Jahr erleben müssen, dass etliche seiner Sänger verstorben sind, so dass er die traurige Aufgabe hatte, ihnen Nachrufe zu widmen.

Was erhoffte Neuzugänge betrifft, so versichert er: „Alle sind uns willkommen, die einigermaßen bei Stimme sind.“ Und man muss auch nicht Ravensburger sein, um in den sangesfreudigen Kreis aufgenommen zu werden, der nach wie vor zusammenhält und die Gemeinschaft pflegt. So ist es auch Tradition, sich nach den Auftritten in der Heiligen Nacht im Gemeindesaal von Liebfrauen zum Abschlussessen zusammenzusetzen.