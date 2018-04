Ravensburger hat Sechser im Lotto und gewinnt fast 125 000 Euro

Volltreffer für einen Lottospieler aus Ravensburg: Bei der Mittwochsziehung hatte der Tipper die Gewinnzahlen korrekt vorausgetippt. Damit gewann er knapp 125 000 Euro. Das teilte die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mit. Der Jackpot ging demnach nach Niedersachsen.

Der Glückspilz aus Oberschwaben verzeichnete zusammen mit fünf weiteren Lottospielern aus dem Bundesgebiet die Gewinnzahlen 4, 6, 10, 11, 17 und 25 der Mittwochsziehung vom 25. April. Die vielen Gewinner drückten die Quote: Der Sechser macht den Ravensburger und die anderen Tipper „nur“ um jeweils 124 685,50 Euro reicher.

Millionen knapp verpasst

Einen Millionentreffer verpasste der Lottofreund aus Ravensburg nur knapp: Als Superzahl war die 7 auf seinem Spielschein vermerkt, die 6 fiel am Mittwochabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre die Gewinnsumme auf rund 4,1 Millionen Euro gestiegen. So knackte ein Lottospieler aus Niedersachsen den Jackpot im Alleingang.

Wer hinter dem Gewinner aus Ravensburg steckt, ist der Lottogesellschaft bekannt. Der Mann gab seinen Spielschein mit Kundenkarte in einer Annahmestelle ab. Damit wird ihm die Gewinnsumme in den nächsten Tagen automatisch aufs hinterlegte Konto überwiesen. Der Volltreffer vom Mittwoch sei der 13. baden-württembergische Lotto-Sechser des Jahres gewesen, so die Lotto Gmbh. In Ravensburg hatte es zuletzt im September 2017 einen Großgewinn gegeben. Seinerzeit fiel die Quote mit über 600 000 Euro deutlich höher aus.