Ravensburger Gymnasien schließen früher als angekündigt

Die Ravensburger Gymnasien haben am Wochenende angekündigt, dass nicht erst am Dienstag, sondern schon am Montag der Schulbetrieb eingestellt wird. Bisher hatte das nur das Bildungszentrum St. Konrad mitgeteilt.

Online hieß es am Sonntag: „Durch die verschärfte Situation in Ravensburg haben sich die drei Gymnasien (Welfengymnasium, AEG, Spohn-Gymnasium) dazu entschlossen, schon am Montag, 16. März, die Schulen zu schließen.“

Details über Schulmaterialausgabe und Notbetreuungen von Kindern finden sich auf den Websites der Schulen beziehungsweise werden dort sobald möglich eingestellt.