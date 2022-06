Ravensburger Gleitschirmflieger muss in Vorarlberg notlanden

Ein Ravensburger Gleitschirmflieger ist nach seinem Start in Vorarlberg offenbar in einen Luftsog geraten und musste notlanden. Dabei verletzte er sich. Wie die österreichische Polizei berichtet, war der 53-Jährige aus Ravensburg am Samstag gegen 16.50 Uhr mit seinem Gleitschirm von der Niedere in Andelsbuch gestartet.

Er drehte daraufhin laut Polizei in Richtung Felswand ab und dürfte dabei in einen Sog gekommen sein, der ihn zu nahe an die Felswand zog. Der Gleitschirmflieger leitete eine Notlandung ein. Dabei wurde er gegen einen Stacheldrahtzaun gedrückt und erlitt eine Rissquetschwunde am rechten Unterschenkel, heißt es im Bericht weiter. Durch den harten Aufprall dürfte er sich laut Polizei auch die Lendenwirbel verletzt haben. Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.