Ravensburger gewinnen Kräftemessen in der Vertikalen

Die begeisternen Anfeuerungsrufe schallten durch die ganze Halle, während die Athleten die Kletterwände erklommen. Rund 200 Zuschauer waren am vergangenen Samstag zum Finale des öffentlichen Boulderwettkampfes erschienen. Anlass war das zweijährige Bestehen der Kletterhalle in Ravensburg. Fünf Frauen, fünf Männer und drei Kids hatten sich von insgesamt 198 Teilnehmern für das Wettkampfinale qualifiziert. Alle waren vor dieselbe Aufgabe gestellt, im Finale drei ausgewählte Kletterprobleme zu lösen. Bei den Frauen setzte sich Lokalmatadorin Luisa Thomas gegen ihre Konkurrentinnen durch. Siddi Witzemann aus Weingarten überzeugte bei den Männern mit seiner hervorragenden sportlichen Leistung. In der Kategorie U 16 gewann der erst 13-jährige Ravensburger Florin Struben. Am Nachmittag testeten rund 150 Besucher das Blöckle auf Herz und Nieren. Ehrengast war der Klettercomic-Kultzeichner Erbse, der sich beim Live-Act-Zeichnen die Finger wund kritzelte. Vor zwei Jahr haben sich Janett und Tobias Menzel ihren Traum verwirklicht und mit dem Blöckle in einer ehemaligen Industriehalle im Ravensburger Deisenfang ein Boulderparadies geschaffen. Bouldern – das ist Klettern auf Absprunghöhe. Wenn die Kraft nicht bis zum obersten Griff reicht, fällt man auf eine dicke Weichbodenmatte. Ein Boulderproblem stellt den Kletterer vor ein Rätsel, das mit Technik, Koordination, Kraft und Kreativität gelöst werden soll. Klettern ist ein junger Sport und wurde für die kommenden Olympischen Spiele 2020 in Tokio als Disziplin des Sportkletterns zusammen mit vier weiteren Sportarten in das Wettkampfprogramm aufgenommen. Foto: Körner

Öffnungszeiten und Infos: Montag 15 bis 22 Uhr, Dienstag bis Freitag 10 bis 22 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 10 bis 20.30 Uhr; Eintrittspreise: Tageskarte 9,50 Euro (Ermäßigt 7,50 Euro / Kinder 5 Euro). Weitere Infos sind unter www.bloeckle.de erhältlich.