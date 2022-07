Ravensburger Gesundheitsamt empfiehlt Masken auf Rutenfest

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer Ausbreitung der Affenpocken auf großen Volksfesten. Wenn sich Menschen nach reichlich Alkoholkonsum nahe kommen, bestehe die Gefahr einer Ansteckung mit der Infektionskrankheit, an der weltweit bis Ende Juni etwa 5000 Menschen außerhalb von Afrika erkrankt waren, wo das Virus endemisch ist. Im Ravensburger Gesundheitsamt ist man jedoch eher besorgt darüber, dass Welfenfest, Rutenfest und Co. zu einem starken Anstieg der Coronazahlen führen könnten.

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt Affenpockenviren. Die Weltgesundheitsorganisation fürchtet, dass sich die Seuche auf großen Volksfesten und Festivals in diesem Sommer weiter verbreiten könnte. Die Gefahr, sich auf Welfen- oder Rutenfest mit Corona anzustecken, dürfte jedoch ungleich größer sein. (Foto: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa)

An engen Biertischen wird’s unter Umständen gefährlich

Die stellvertretende Gesundheitsamtsleiterin, Simone Meiners, empfiehlt, FFP2-Masken zu tragen, wenn man eng beieinander sitzt. Selbst im Freien. „Gerade wenn vielleicht gegrölt oder laut gesungen wird, fliegen die Aerosole durch die Luft.“ Da Masken zuverlässig vor Sars-Cov-2 schützen würden, wäre das für etwas ängstlichere oder vulnerable (ältere) Menschen die Chance, die Feste mitzufeiern, ohne sich der Gefahr einer Ansteckung durch die aktuell kursierende Omikron-Variante BA.5 auszusetzen. „Wenn die Leute eng an eng an den Biertischen sitzen, wäre die Maske angesagt. Auch draußen“, meint die promovierte Medizinerin.

Schwer vorstellbar, dass das viele beherzigen werden, zumal es ja mit Ausnahme des öffentlichen Verkehrs und Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen nicht mal mehr eine Maskenpflicht in Innenräumen wie etwa Bierzelten gibt. „Ja, es gibt eine gewisse Pandemiemüdigkeit, aber man muss da auf die Verantwortung jedes einzelnen setzen“, meint daher Martin Sommer, der das Sachgebiet Pandemiebekämpfung im Landratsamt leitet. Dazu gehört es nach Überzeugung der Experten auch, unbedingt beim kleinsten Kratzen im Hals oder anderen Krankheitanzeichen zuhause zu bleiben und aufs Mitfeiern zu verzichten.

Händewaschen ist nie verkehrt

Auch gründliches Händewaschen sei nicht zu unterschätzen, selbst bei Infektionskrankheiten, die überwiegend durch die Luft übertragen werden, erklärt Meiners. „Tatsächlich wissen wir ja gar nicht, wie viele Menschen sich auf welche Weise infizieren. Und wir fassen uns ja auch häufig ins Gesicht“, meint Meiners in Bezug auf Schmierinfektionen, die am Anfang der Coronapandemie noch als Hauptübertragungsweg galten, mittlerweile aber durch Tröpfchen und Aerosole ersetzt wurden. Händewaschen sei nicht gesetzlich vorgeschrieben, trotzdem sollte man es häufig tun.

Weniger Sorgen macht sie sich hingegen um die Verbreitung der Affenpocken, auch wenn es schon einen Einzelfall im Kreis Ravensburg gegeben hat. Das Virus sei nicht so schnell und einfach übertragbar, obschon es überraschend viele Mutationen aufweise, was ungewöhnlich für den ansonsten recht beständigen Erreger sei. Und die absoluten Zahlen für Deutschland (1242 Stand 5. Juli) seien immer noch so niedrig, dass die Wahrscheinlichkeit, sich damit anzustecken, extrem gering sei. Rutenküsse wären im Hinblick auf Affenpocken also nicht so schlimm? „Natürlich sollte ich überlegen: Wen lasse ich wie intensiv in meinen Nahbereich?“, antwortet Meiners. Da die Deutschen aber anders als die Südländer ein eher zurückhaltendes Wesen hätten, seien sie dabei etwas im Vorteil.